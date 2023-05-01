سبورت: أنسو فاتي ليس ضمن خطط تشافي.. وبرشلونة يضعه على قائمة الراحلين

كشفت صحيفة "سبورت" أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، لا يضع أنسو فاتي ضمن خططه للموسم المقبل.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الإثنين، إن خورخي مينديز، وكيل أعمال أنسو فاتي، أكد لإدارة برشلونة، أنه سيتم تقديم عرض بقيمة 70 مليون يورو من أجل ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت الصحيفة: "مينديز أكد لإدارة برشلونة، أن هذا النادي من الدوري الإنجليزي الممتاز".