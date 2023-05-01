سبورت: أنسو فاتي ليس ضمن خطط تشافي.. وبرشلونة يضعه على قائمة الراحلين
كشفت صحيفة "سبورت" أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، لا يضع أنسو فاتي ضمن خططه للموسم المقبل.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الإثنين، إن خورخي مينديز، وكيل أعمال أنسو فاتي، أكد لإدارة برشلونة، أنه سيتم تقديم عرض بقيمة 70 مليون يورو من أجل ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأضافت الصحيفة: "مينديز أكد لإدارة برشلونة، أن هذا النادي من الدوري الإنجليزي الممتاز".
وأشارت إلى أن "فاتي" لا يعد ضمن خطط تشافي خلال الفترة المقبلة، ولذلك هو على قائمة الراحلين هذا الصيف، من أجل الاستفادة بأموال بيعه لحل أزمة النادي المالية.
وأوضحت أن هناك حالة من الغموض خاصة أن اللاعب يريد البقاء.
من ناحية أخرى، أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن "النادي يفكر بإعادة التفاوض على عقود بعض لاعبي الفريق مثل: الحارس تير شتيغن، وفرانكي دي يونغ الذي أصبح الآن غير قابل للبيع عكس الصيف الماضي".
ويواجه برشلونة نظيره أوساسونا، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإسباني.
برشلونة، صاحب الأرض ومتصدر جدول الترتيب برصيد 79 نقطة، يدخل المباراة بعد فوزه على ريال بيتيس في الجولة الماضية برباعية دون رد، ليقترب خطوة جديدة من تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه.
أما أوساسونا، فيواصل البحث عن تأمين أحد المقاعد المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل، ولذلك سيسعى إلى الفوز على برشلونة بعد خسارته في الجولة الماضية أمام ريال سوسييداد، ليحتل المركز الثامن برصيد 44 نقطة.