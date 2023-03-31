تشافي يرد على تصريحات والد أنسو فاتي

وأبدى بوري فاتي، والد أنسو فاتي، مهاجم برشلونة، استياءه خلال مقابلة مع برنامج El Partidazo في محطة COPE الإذاعية، من وضع ابنه في برشلونة، معتقدًا أنه يستحق المزيد من الدقائق واللعب في المباريات ويرى أنه لا يقل عن البرازيلي فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

وقال تشافي عن تلك التصريحات: "أتفهم طبيعة والده، لذلك أنا متعاطف معه".

وأضاف: "تحدث مع فاتي، وقلت له إنه هو من يهمني ويقلقني، وليس والده أو عائلته”.

وتابع: "إنه بخير، وأعتقد أن أنسو سيشارك وسيكون أكثر أهمية للفريق، فقط عليه الصبر، إنه يبلغ 20 عاما فقط".

واختتم: "مازلت أحاول الحصول على أفضل ما لديه.. إنه لاعب يمكنه أن يحدث فرقاً في كل مباراة. هذا ما عليك أن تبحث عنه".