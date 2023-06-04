تقرير: تحرك رسمي من نادي الاتحاد السعودي لضم كريم بنزيما

كشف توني خوان مارتي، الصحفي بشبكة "ريليفو" الإسبانية، عن وجود تحرك رسمي من مسؤولي نادي الاتحاد السعودي، لحسم صفقة الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد.

وينتهي عقد بنزيما مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، ولم يحدد اللاعب حتى الآن موقفه النهائي سواء بالبقاء مع الميرنغي لموسم آخر أو قبول فكرة اللعب في دوري روشن السعودي.

وأوضح مارتي، عبر حسابه على تويتر، اليوم الأحد، أن أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، ونائبه سيتواجدان في العاصمة الإسبانية مدريد، طوال اليوم، من أجل حسم الصفقة والاجتماع مع الأطراف المعنيين بشأن إتمامها.