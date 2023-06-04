تقرير: تحرك رسمي من نادي الاتحاد السعودي لضم كريم بنزيما
كشف توني خوان مارتي، الصحفي بشبكة "ريليفو" الإسبانية، عن وجود تحرك رسمي من مسؤولي نادي الاتحاد السعودي، لحسم صفقة الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد.
وينتهي عقد بنزيما مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، ولم يحدد اللاعب حتى الآن موقفه النهائي سواء بالبقاء مع الميرنغي لموسم آخر أو قبول فكرة اللعب في دوري روشن السعودي.
وأوضح مارتي، عبر حسابه على تويتر، اليوم الأحد، أن أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، ونائبه سيتواجدان في العاصمة الإسبانية مدريد، طوال اليوم، من أجل حسم الصفقة والاجتماع مع الأطراف المعنيين بشأن إتمامها.
وتأتي هذه الأنباء وسط تقارير أخرى، أشارت إلى أن اللاعب الفرنسي غير رأيه مؤخرا، بشأن الانتقال إلى الدوري السعودي هذا الصيف.
فيما أشار توني إلى أن بنزيما سيعقد جلسة مع فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد، خلال الساعات المقبلة لإبلاغه بقرار الرحيل.
وأوضح: "في السعودية يتوقعون قدوم كريم بنزيما الأسبوع المقبل، حيث يخطط النجم الفرنسي للسفر لمعرفة المزيد من التفاصيل عن مشروع النادي عن قرب ثم اتخاذ قرار نهائي. هناك تفاؤل في السعودية".
وأفادت التقارير مؤخرا، بأن بطل الدوري السعودي هذا الموسم، عرض على بنزيما الانتقال له مقابل 100 مليون يورو صافية في الموسم الواحد.
ومن المنتظر أن يحسم كريم بنزيما موقفه عقب نهاية الموسم الحالي، سواء بالبقاء مع ريال مدريد أو الانتقال إلى الاتحاد.
وكانت صحيفة "آس" المقربة من ريال مدريد، كشفت مؤخرا عن كواليس مكالمة بين بنزيما وكريستيانو رونالدو، حيث أكدت أن النجم البرتغالي أعطى انطباعا جيدا لصديقه الفرنسي عن الدوري السعودي للمحترفين.
وأشارت إلى أن المكالمة كانت إيجابية، حيث إن رونالدو لم يتردد في إقناع بنزيما بالمجيء إلى الدوري السعودي.
وسبق أن لعب رونالدو رفقة بنزيما في ريال مدريد خلال الفترة من 2009 حتى 2018، ونجح الثنائي في تكوين شراكة قوية رفقة الويلزي غاريث بيل في خط هجوم الملكي.
يُذكر أن رونالدو، البالغ 38 عاما، انضم لصفوف النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.
ويرتبط ريال مدريد بضم الهداف الإنجليزي الدولي هاري كين، من صفوف توتنهام، لتعويض بنزيما في الصيف الجاري، لا سيما أن الفريق خسر خدمات كل من ماريانو دياز وماركو أسينسيو وإيدين هازارد بسبب انتهاء العقد.