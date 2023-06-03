أنشيلوتي: أتمنى أن يبقى كريم بنزيما في ريال مدريد.. وعلينا احترام هاري كين وتوتنهام
أعرب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن رغبته في بقاء كريم بنزيما ضمن صفوف "الميرنغي" في ظل حالة التضارب بشأن مستقبل اللاعب.
ويستضيف ريال مدريد، فريق أتلتيك بلباو، غدًا الأحد، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.
وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي، اليوم السبت: "أتمنى أن ننهي الموسم بشكل جيد، لدينا تحدٍ للحصول على المركز الثاني وهو ليس ما أردناه في البداية، لكن الفريق في حالة جيدة للفوز أمام جماهيرنا".
وبسؤاله عن التواصل مع هاري كين لضمه لصفوف فريقه، أوضح أنشيلوتي: "لا يمكنني الحديث إلا عن مستقبلي، إنه لاعب رائع، لكن عليك أن تحترمه وتحترم أنه لاعب لدى توتنهام، أنت مهتم جدًا بما سيحدث في الموسم المقبل، لكنني لن أتحدث عن مستقبل الفريق الآن، كين لاعب رائع، لكن علينا احترامه".
مستقبل بنزيما
وتطرق أنشيلوتي للحديث عن مستقبل الفرنسي كريم بنزيما، قائلًا: "يوجد هنا لاعبون لديهم عقد وآخرون أنهوا عقودهم، في الموسم المقبل سيكون لدينا فريق مختلف لأن هناك لاعبين انتهت عقودهم، فريق الموسم المقبل سيكون منافسًا ومختلفًا ولا يمكنني قول المزيد عن ذلك، لكنها ستكون تشكيلة تنافسية".
وعن تصريح بنزيما مؤخرًا في حفل تكريمه من صحيفة "ماركا"، حيث قال: "الحقيقة ليست مثل ما يُقال على الإنترنت"، شدد أنشيلوتي: "إنه محق، نحن نتعامل مع التكنولوجيا بشكل سيئ، لكن الواقع مختلف".
وأردف: "أرغب أن يبقى بنزيما معنا وأعتقد أن هذا فكر النادي، ولكن يمكن للاعبين أن يمتلكوا عقليات أخرى، مثل التمتع بمسيرة أطول، واللعب أكثر، إنه جاهز ولديه عقد لمدة عام واحد، وسنرى ما سيحدث، وكما قلت سابقًا أساطير ريال مدريد يجب أن يعتزلوا بقميص ريال مدريد".
ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للنجم الفرنسي مع ريال مدريد في 30 يونيو الجاري.
ورغم أنه لا يوجد أي توقيع رسمي، حتى الآن، على عقد جديد، إلا أن مستقبل بنزيما لم يكن مثار الشكوك في الأشهر الماضية.
وذكرت صحيفة "ذا أتلتيك"، أنها تواصلت مع أحد مسؤولي ريال مدريد، والذي أكد أنه لم يعد لديهم أي فكرة بشأن مستقبل بنزيما، وما إذا كان سيظل أم سيرحل.
وعن مستقبله، شدد أنشيلوتي: "أنا سعيد في ريال مدريد ولا توجد مشاكل مع النادي، أنا سعيد جدًا بالاستمرار وسنحاول تقديم الأفضل خلال الموسم المقبل".