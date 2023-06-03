أنشيلوتي: أتمنى أن يبقى كريم بنزيما في ريال مدريد.. وعلينا احترام هاري كين وتوتنهام

أعرب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن رغبته في بقاء كريم بنزيما ضمن صفوف "الميرنغي" في ظل حالة التضارب بشأن مستقبل اللاعب.

ويستضيف ريال مدريد، فريق أتلتيك بلباو، غدًا الأحد، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي، اليوم السبت: "أتمنى أن ننهي الموسم بشكل جيد، لدينا تحدٍ للحصول على المركز الثاني وهو ليس ما أردناه في البداية، لكن الفريق في حالة جيدة للفوز أمام جماهيرنا".