ريال مدريد يفضل التعاقد مع هاري كين

كشفت صحيفة "ماركا" عن تطور جديد في التعاقد مع مهاجم جديد، وبالتحديد هاري كين نجم توتنهام.

وقالت الصحيفة إن ريال مدريد بدأ البحث النشط عن مهاجم صريح في السوق الصيفي، وأصبح هاري كين هو المرشح المفضل للميرنغي.

وعلى عكس ما قيل هذا الأسبوع، لا يستبعد كين ترك الدوري الإنجليزي، وهو يعرف اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة لن تكون سهلة، لكن المباريات الأخيرة لريال مدريد، وخاصة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أكدت الحاجة لإيجاد بديل لكريم بنزيما.