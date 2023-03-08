أرتيتا يدخل دائرة المرشحين لخلافة أنشيلوتي في قيادة ريال مدريد

أشارت تقارير صحفية إلى أن ريال مدريد يفكر بجدية في أن يحل الإسباني ميكيل أرتيتا بديلاً لكارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي، في حال رحيله بنهاية الموسم الجاري.

وبدأ الجدل في ريال مدريد يتصاعد بشأن مستقبل المدير الفني الإيطالي خاصة بعد التعادل مع ريال بيتيس في الليغا، يوم الأحد الماضي، والهزيمة أمام برشلونة في "سانتياغو برنابيو" في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا.

ومع إغراء المدير الفني الإيطالي من قبل الاتحاد البرازيلي لتدريب المنتخب الأول خلفا لتيتي، هناك العديد من المرشحين لشغل منصبه آخرهم أرتيتا.