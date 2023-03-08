أرتيتا يدخل دائرة المرشحين لخلافة أنشيلوتي في قيادة ريال مدريد
أشارت تقارير صحفية إلى أن ريال مدريد يفكر بجدية في أن يحل الإسباني ميكيل أرتيتا بديلاً لكارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي، في حال رحيله بنهاية الموسم الجاري.
وبدأ الجدل في ريال مدريد يتصاعد بشأن مستقبل المدير الفني الإيطالي خاصة بعد التعادل مع ريال بيتيس في الليغا، يوم الأحد الماضي، والهزيمة أمام برشلونة في "سانتياغو برنابيو" في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا.
ومع إغراء المدير الفني الإيطالي من قبل الاتحاد البرازيلي لتدريب المنتخب الأول خلفا لتيتي، هناك العديد من المرشحين لشغل منصبه آخرهم أرتيتا.
وبعيدًا عن موقفه من تدريب البرازيل، هناك قرارات فنية اتخذها أنشيلوتي مقلقة داخليًا مما زاد التفكير في رحيله عن النادي بنهاية الموسم، إذ إنه في المباراة الأخيرة أمام بيتيس أصر على الاعتماد على إدواردو كامافينغا كظهير أيسر وهو المركز الذي لا يحب النادي أن يلعب فيه.
وقرر النادي تأجيل التعاقد مع فيران غارسيا إلى الصيف المقبل بداعي أن هذا المركز فيه بدائل. لكن الآن ومع ذلك فقد اعتمد على الدولي الفرنسي كثيرا وهو أمر يزعج قادة النادي واللاعب نفسه.
ومنذ الفوز الساحق 5-2 على ليفربول في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا سجل ريال مدريد هدفا واحدا فقط في ثلاث مباريات بجميع المسابقات.
كما لم يحقق أي فوز منذ مواجهة ليفربول، إذ تعادل مع أتلتيكو مدريد 1-1 في الدوري ثم خسر 1-صفر من برشلونة في ذهاب قبل نهائي كأس الملك.
وفي هذا الإطار، قال توماس غونزاليس مارتن، الصحفي المقرب من النادي الملكي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن إدارة النادي تتخذ أرتيتا على محمل الجد كخليفة محتمل لأنشيلوتي خاصة في ظل تصدر آرسنال للدوري الإنجليزي الممتاز واقترابه من الفوز باللقب لأول مرة منذ فترة طويلة.
ويتصدر آرسنال الترتيب برصيد 63 نقطة من 26 مباراة، بفارق خمس نقاط أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وحامل اللقب.
وقاد المدير الفني الإسباني أرتيتا، آرسنال للفوز بكأس الاتحاد موسم 2019-2020 وذلك بعد رحيله عن مانشستر سيتي عندما كان مساعدا للإسباني بيب غوارديولا.
لكنه في الموسم الحالي قاد المدفعجية لتحقيق 20 انتصارا في 26 مباراة وخسر في ثلاث مباريات وتعادل في مثلها حتى الآن ليقترب من اللقب قبل 12 جولة على النهاية.