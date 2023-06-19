خلدون المبارك: نحن نبني إرثًا جديدًا لمانشستر سيتي.. وهذا ما وعدني به هالاند
تحدث خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، عن الثلاثية التاريخية التي حققها ناديه أخيرًا، وأبرز الأهداف المنتظر تحقيقها الفترة المقبلة.
وتوج مانشستر سيتي للمرة الأولى في تاريخه بلقب دوري أبطال أوروبا بالفوز 1-0 على إنتر ميلان في النهائي ليكمل الفريق ثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري الأبطال.
وقال خلدون المبارك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، اليوم الإثنين: "نحن نبني لهذا النادي، نموذجًا وإرثًا جديدًا.. هذا النموذج موجود في الدوري الممتاز، وفي آخر 10 سنوات، بل آخر 15 عامًا، وكما فعلنا كل عام نستمر في بناء هذا الإرث المذهل بإنجازات عديدة وأرقام قياسية جديدة".
وأضاف: "لدينا بطولات مقبلة أبرزها الدرع الخيرية وكأس السوبر الأوروبي والمشاركة في كأس العالم للأندية، سنشارك للمرة الأولى في السوبر والمونديال، ونريد الفوز بهما، وأن نضيفهما لتاريخ النادي، لإرث مانشستر سيتي، كل ما نقوم به هو أن نضع عدة معايير ونحقق الأرقام القياسية الجديدة، أنا أتحدث إليك اليوم، ولكني أفكر في الموسم المقبل".
وعن الثلاثية التاريخية، أشار: "أن تفوز بأصعب دوري في العالم، ثم دوري أبطال أوروبا، مع الفوز ببطولة الكأس، وبطولة كأس تاريخية، وهو كأس الاتحاد الإنجليزي في الوقت ذاته، هذا شيء مذهل، هذا أمر لم يحدث سوى مرة واحدة، منذ 24 عامًا".
إلكاي غوندوغان
وعن إمكانية استمرار إلكاي غوندوغان مع الفريق، أوضح: "أتمنى أن يكون هناك المزيد من الفصول لإرث غوندوغان مع السيتي، من الواضح أن عليه أن يتخذ قرارات مهمة في حياته. لكن في نهاية الأمر سنتفهم قراره أيًّا كان، سوف نحترمه ونتمنى له كل التوفيق هو وكل لاعبينا".
وتطرَّق "المبارك" للحديث على أن مانشستر سيتي أصبح العلامة التجارية الأعلى قيمة بين الأندية في العالم، موضحًا: "هذا دليل على العمل الرائع الذي تقوم به هذه المجموعة، نحن العلامة التجارية الأولى لكرة القدم في العالم، هذه حقائق، النادي يدر عائدات هائلة، عليك النظر للمبيعات والإنتاج الذي يخرج من الأكاديمية والفريق الأول".
وعد هالاند
كما كشف خلدون المبارك، عن كواليس أول محادثة له مع المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، بعد انضمامه للفريق في الصيف الماضي قادمًا من بروسيا دورتموند.
وقال المبارك: "ما أدهشني في هالاند هو الثقة، لديه شيء استثنائي، ثقة مع احترام".
وأضاف: "أن تجري محادثة بعد توقيع العقد مع رئيس النادي، وتقول في نهاية تلك المحادثة (سيدي الرئيس.. سأفوز بدوري أبطال أوروبا من أجلك.. أنا هنا لأفوز بهذه البطولة من أجل مانشستر سيتي وسنفوز بها) فهذا إثبات حقيقي على عظمة هذا اللاعب.. لقد حدث ذلك قبل عام من الآن".
واختتم: "لأظهر لكم إلى أين سيذهب إرلينغ فإن هذه هي البداية. والجزء المخيف أن هذه مجرد الانطلاقة بالنسبة له".
ونجح هالاند في موسمه الأول مع مانشستر سيتي، بتسجيل 52 هدفًا في كل المسابقات.