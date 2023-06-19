خلدون المبارك: نحن نبني إرثًا جديدًا لمانشستر سيتي.. وهذا ما وعدني به هالاند

تحدث خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، عن الثلاثية التاريخية التي حققها ناديه أخيرًا، وأبرز الأهداف المنتظر تحقيقها الفترة المقبلة.

وتوج مانشستر سيتي للمرة الأولى في تاريخه بلقب دوري أبطال أوروبا بالفوز 1-0 على إنتر ميلان في النهائي ليكمل الفريق ثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري الأبطال.

وقال خلدون المبارك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، اليوم الإثنين: "نحن نبني لهذا النادي، نموذجًا وإرثًا جديدًا.. هذا النموذج موجود في الدوري الممتاز، وفي آخر 10 سنوات، بل آخر 15 عامًا، وكما فعلنا كل عام نستمر في بناء هذا الإرث المذهل بإنجازات عديدة وأرقام قياسية جديدة".