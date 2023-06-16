موعد مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال في كأس درع الاتحاد الإنجليزي
في بداية تقليدية لموسم الدوري الممتاز.
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة أن مانشستر سيتي بطل الثلاثية سيفتتح موسم 2023-2024 أمام آرسنال على كأس درع الاتحاد الإنجليزي "لقب درع المجتمع"، 6 أغسطس/آب المقبل، في بداية تقليدية لموسم الدوري الممتاز.
العام الماضي أقيمت مباراة درع المجتمع بين مانشستر سيتي وليفربول في إستاد كينج باور الخاص بليستر سيتي
وبتتويج سيتي بلقبي الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي سيشارك آرسنال وصيف بطل الدوري في المباراة بإستاد ويمبلي.
وأنهى آرسنال الدوري بفارق خمس نقاط خلف سيتي بعد أن أهدر صدارته لفترة طويلة بالموسم.
وفي العام الماضي أقيمت مباراة درع المجتمع بين مانشستر سيتي وليفربول في إستاد كينج باور الخاص بليستر سيتي لانشغال ويمبلي بنهائي بطولة أوروبا للسيدات.
وينطلق الموسم الجديد من الدوري الممتاز يوم 11 أغسطس/آب حين يحل سيتي بطل أوروبا ضيفا على بيرنلي الصاعد للأضواء.