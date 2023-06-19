غوارديولا يتحدث عن مستقبل غوندوغان مع مانشستر سيتي (فيديو)

ووفقًا لتقارير سابقة، فقد قدم مانشستر سيتي بالفعل عرضًا لغوندوغان للتجديد لمدة موسم واحد، لكن اللاعب الألماني يستهدف عقدًا طويل الأمد، بينما يفترض أن البارسا سيقدم له عرضًا لـ3 سنوات، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وقال غوارديولا في تصريحات إعلامية، اليوم الاثنين: "أعلم أن برشلونة مهتم بضمه، ولكننا مهتمون جدًّا أيضًا، آمل أن يبقى معنا ".

وأضاف: "إذا نجح برشلونة في النهاية، فسيوقعون مع لاعب رائع".