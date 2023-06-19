غوارديولا يتحدث عن مستقبل غوندوغان مع مانشستر سيتي (فيديو)
تحدث الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن مستقبل الألماني إلكاي غوندوغان مع الفريق، في ظل انتهاء عقده بنهاية الشهر الجاري.
ويتنافس أكثر من ناد على ضم غوندوغان في الميركاتو الجاري، أبرزها برشلونة والهلال السعودي، بجانب مانشستر سيتي الساعي لتمديد عقده لموسم إضافي، وفريقه السابق بروسيا دورتموند الألماني وأيضًا ميلان الإيطالي.
ووفقًا لتقارير سابقة، فقد قدم مانشستر سيتي بالفعل عرضًا لغوندوغان للتجديد لمدة موسم واحد، لكن اللاعب الألماني يستهدف عقدًا طويل الأمد، بينما يفترض أن البارسا سيقدم له عرضًا لـ3 سنوات، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وقال غوارديولا في تصريحات إعلامية، اليوم الاثنين: "أعلم أن برشلونة مهتم بضمه، ولكننا مهتمون جدًّا أيضًا، آمل أن يبقى معنا ".
وأضاف: "إذا نجح برشلونة في النهاية، فسيوقعون مع لاعب رائع".
وكانت صحيفة "سبورت"، ذكرت في تقرير لها أن غوندوغان قال للمقربين منه بعد نهائي دوري أبطال أوروبا بشأن وجهته في الموسم المقبل: "أود الانتقال إلى برشلونة، ولكني لم أتلق أي عرض رسمي منهم حتى الآن".
ولعب غوندوغان 204 مباريات بقميص مانشستر سيتي بعد انضمامه للفريق قادمًا من دورتموند، وسجل 60 هدفًا وصنع 40.
وتوّج مع الفريق بلقب الدوري الإنجليزي 5 مرات، وبلقب كأس الرابطة 4 مرات، وبكأس الاتحاد مرتين، وأخيرًا أسهم في فوز "السيتزن" بلقب دوري أبطال أوروبا.