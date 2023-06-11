غوندوغان يرفض حسم مستقبله مع مانشستر سيتي

رفض الألماني إلكاي غوندوغان، قائد فريق مانشستر سيتي، حسم مستقبله بشكل نهائي سواء بالبقاء أو الرحيل عن الفريق الإنجليزي، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتغلب سيتي على إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء السبت على ملعب "استاد أتاتورك" في مدينة إسطنبول.

وقال غوندوغان، في تصريحاته عقب المباراة: "لم أحسم مستقبلي بعد، هذا وقت الاحتفال باللقب التاريخي".