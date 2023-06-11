غوندوغان يرفض حسم مستقبله مع مانشستر سيتي
رفض الألماني إلكاي غوندوغان، قائد فريق مانشستر سيتي، حسم مستقبله بشكل نهائي سواء بالبقاء أو الرحيل عن الفريق الإنجليزي، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.
وتغلب سيتي على إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء السبت على ملعب "استاد أتاتورك" في مدينة إسطنبول.
وقال غوندوغان، في تصريحاته عقب المباراة: "لم أحسم مستقبلي بعد، هذا وقت الاحتفال باللقب التاريخي".
وينتهي عقد غوندوغان في الـ30 من يونيو الجاري، وسط تقارير صحفية تؤكد رغبة مانشستر سيتي أيضًا في تجديد عقد اللاعب الألماني، فيما ربطته تقارير أخرى بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، أو الرحيل للدوري السعودي وتحديدًا نادي الهلال.
وعن المباراة قال غوندوغان: "إنها مثل قصة أسطورية، لا يمكن أن تكون أفضل".
وأضاف: "لقد أظهرنا شجاعة أكبر في الشوط الثاني، وتيقظنا، لا يمكنك أن تتفادى كل شيء أمام فريق جيد مثل هذا، لكن في النهاية هدف واحد صنع الفارق".
وتابع: "إنه شرف كبير أن أكون قائد هذا الفريق، وأن أكون جزءًا من الفريق الذي يقوده بيب غوارديولا".
وأكمل سيتي، تحت قيادة غوارديولا، ثلاثية من الألقاب هذا الموسم بعدما توج بالدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وعادل بذلك إنجاز مانشستر يونايتد عندما فاز بالثلاثية في 1999.
وعادل غوارديولا إنجاز المدرب المخضرم السابق أليكس فيرغسون بعدما قاد مانشستر سيتي لحصد ثلاثية من الألقاب هذا الموسم، والتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.
وأصبح غوارديولا ثاني مدرب يفوز بهذه الثلاثية مع فريق إنجليزي، بعدما فعلها فيرغسون مع مانشستر يونايتد في موسم 1998-1999.