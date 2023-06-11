ووكر يحتفل على طريقة ألابا الشهيرة بـ"الكرسي" بعد تتويج مانشستر سيتي (صورة)
حرص كايل ووكر، ظهير مانشستر سيتي، على الاحتفال بنفس طريقة النمساوي ديفيد ألابا، مدافع ريال مدريد الإسباني، ولكن هذه المرة جاء بعد الفريق الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا.
وكان ألابا قد احتفل بإقصاء باريس سان جيرمان الفرنسي من دوري أبطال أوروبا في 2022، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، عبر رفع أحد المقاعد البلاستيكية القابلة للطي في ملعب "سانتياغو برنابيو"، المخصصة للإداريين والحكام.
تلك الصورة الأيقونية شاركها ألابا بعد المباراة عبر حسابه على موقع "تويتر"، وكتب تعليقًا عليها: "لا تجلسوا على مقعدنا".
وعقب مباراة الأمس بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان، ونجاح السيتي في اقتناص اللقب، قام ووكر بتقليد نفس الاحتفال وحمل كرسيا للاحتفال به.
وقال ووكر في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "أنا سعيد للغاية، ونادرا ما أفشل في إيجاد الكلمات، حلمي يتحقق، وأن أبلغ ذلك مع هذا النادي وأحصد الثلاثية، فهذا أمر لا يصدق".
وأضاف: "سأشعر دائما بخيبة الأمل في كل مرة لا أشارك بها، لكن عمري 33 عاما، ويجب أن أكون مثالا للصغار".
وتابع: "تحدثت مع اللاعبين قبل دخول المباراة، هذا النادي يعني لي الكثير، وبفضل ما مررت به هنا، سأكون مدينا له إلى الأبد".
وأردف: "قلت للاعبين إنّ حلمي بأيديهم، وأنْ يتخلصوا من الضغط، لا يمكن القول إنّ إنتر استحق اللقب أكثر منا أو إننا نستحقه أكثر منهم، كلانا لعب بروح، ويجب أن يكون هناك خاسر".
وأشار: "العواطف لعبت دورا، حصلت على ميدالية فضية المرة الماضية، وبالتالي فحصد الذهبية يعد أمرا رائعا".