ووكر يحتفل على طريقة ألابا الشهيرة بـ"الكرسي" بعد تتويج مانشستر سيتي (صورة)

حرص كايل ووكر، ظهير مانشستر سيتي، على الاحتفال بنفس طريقة النمساوي ديفيد ألابا، مدافع ريال مدريد الإسباني، ولكن هذه المرة جاء بعد الفريق الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا.

وكان ألابا قد احتفل بإقصاء باريس سان جيرمان الفرنسي من دوري أبطال أوروبا في 2022، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، عبر رفع أحد المقاعد البلاستيكية القابلة للطي في ملعب "سانتياغو برنابيو"، المخصصة للإداريين والحكام.

تلك الصورة الأيقونية شاركها ألابا بعد المباراة عبر حسابه على موقع "تويتر"، وكتب تعليقًا عليها: "لا تجلسوا على مقعدنا".