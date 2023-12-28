لقاح جديد يقلل إدخال الأطفال للمستشفيات بسبب "المخلوي التنفسي"

قالت دراسة حديثة نشرتها مجلة "نيو إنغلاند" الطبية، إن لقاح "نيرسيفيماب" يمكن أن يقلل من حالات إدخال الصغار والرضع للمستشفيات بسبب الفيروس المخلوي التنفسي بنسبة 80%، وفقًا لما ذكرت صحيفة "الغارديان".

وأجريت الدراسة، الممولة من شركتي "سانوفي" و"أسترازينيكا"، على عينة مكونة من 8058 طفلًا يتمتعون بصحة جيدة تصل أعمارهم إلى 12 شهرًا من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، والذين كانت تقترب أعمارهم من موسم الفيروس المخلوي التنفسي الأول لديهم، وتم إعطاء اللقاح لـ4037 رضيعا، بينما وضع 4021 طفلًا تحت الرعاية الطبية.