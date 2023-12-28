لقاح جديد يقلل إدخال الأطفال للمستشفيات بسبب "المخلوي التنفسي"
قالت دراسة حديثة نشرتها مجلة "نيو إنغلاند" الطبية، إن لقاح "نيرسيفيماب" يمكن أن يقلل من حالات إدخال الصغار والرضع للمستشفيات بسبب الفيروس المخلوي التنفسي بنسبة 80%، وفقًا لما ذكرت صحيفة "الغارديان".
وأجريت الدراسة، الممولة من شركتي "سانوفي" و"أسترازينيكا"، على عينة مكونة من 8058 طفلًا يتمتعون بصحة جيدة تصل أعمارهم إلى 12 شهرًا من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، والذين كانت تقترب أعمارهم من موسم الفيروس المخلوي التنفسي الأول لديهم، وتم إعطاء اللقاح لـ4037 رضيعا، بينما وضع 4021 طفلًا تحت الرعاية الطبية.
وأوضحت أنه تم إدخال 11 طفلًا فقط ما نسبته 0.3٪ ممن تلقوا اللقاح إلى المستشفى، مقارنة بـ60 طفلًا بنسبة 1.5٪ ممن تلقوا الرعاية الطبية القياسية فقط، منوهة إلى أن "نيرسيفيماب" قلل احتمالية دخول المستشفى إلى 6 حالات من كل 1000 طفل أصحاء سابقًا، بمعدل فعالية يبلغ 83.2%.
والفيروس المخلوي التنفسي هو عدوى صدرية شائعة تصيب الرضع والأطفال الصغار،عادةً في فصل الخريف ويستمر موسم الفيروس حتى فصل الربيع، ورغم أن أعراضه خفيفة وتشبه نزلات البرد، إلا إنه قد يؤدي إلى مضاعفات مثل التهاب القصبات الهوائية والتهاب الرئة.
وبحسب "الغارديان"، يتم في بريطانيا إدخال ما يقرب من 31000 طفل ما دون سن الرابعة كل عام بسبب حالات مرتبطة بهذا الفيروس، كما أنه يتسبب بوفاة 20-30 رضيعاً سنويا، أما على مستوى العالم، فإن الفيروس يتسبب بوفاة حوالي 100 ألف طفل دون سن الخامسة سنويًا.