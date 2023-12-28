"الجزيئات الدقيقة" علاج جديد قادر على تدمير الخلايا السرطانية

اكتشف علماء طريقة جديدة لتدمير الخلايا السرطانية، حيث أدى تحفيز جزيئات "الأمينوسيانين" باستخدام ضوء قريب من الأشعة تحت الحمراء إلى اهتزازها بشكل متزامن، وهو ما يكفي لتفكيك أغشية الخلايا السرطانية.

ووفقا لموقع "scientists alert"، تستخدم جزيئات "الأمينوسيانين" بالفعل في التصوير الحيوي كأصباغ صناعية، وتستخدم عادة بجرعات منخفضة للكشف عن السرطان، وتظل مستقرة في الماء، كما أنها جيدة جدًا في ربط نفسها بالجزء الخارجي من الخلايا.

وأفاد فريق البحث إن النهج الجديد يمثل تحسنًا ملحوظًا مقارنة بنوع آخر من الآلات الجزيئية القاتلة للسرطان التي تم تطويرها في وقت سابق، والتي تسمى محركات من نوع "فيرينجا"، والتي يمكنها أيضًا كسر هياكل الخلايا السرطانية.

وكشف الخبير الكيميائي جيمس تور من جامعة "رايس": "إنه جيل جديد تمامًا من الآلات الجزيئية التي نسميها آلات ثقب الصخور الجزيئية"، وتعد هذه التقنية أسرع بمليون مرة في حركتها الميكانيكية من المحركات السابقة من نوع فيرينجا، ويمكن تنشيطها باستخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة بدلاً من الضوء المرئي.

ويعد استخدام الأشعة تحت الحمراء القريبة أمرًا مهمًا، لأنه يمكّن العلماء من التعمق في الجسم، ويمكن علاج السرطان في العظام والأعضاء دون الحاجة إلى إجراء عملية جراحية للوصول إلى نمو السرطان.