نجاح عملية زرع أعصاب ذراع للمرة الأولى في العالم

حقق جرّاحون إيطاليون طفرة في مجال الطب التجديدي، للمرة الأولى في العالم، من خلال إجراء عملية زرع أنسجة عصبية من ساق لاستعادة حركة ذراع مشلولة.

وأجريت العملية لعامل طبي، يبلغ من العمر 55 عامًا، وقد تعرض لحادث قبل ستة أشهر من العملية، ونتيجة للحادث فقد الرجل جزءًا من ساقه اليسرى وأصيب أيضًا بإصابة خطيرة في كتف ذراعه اليسرى تسببت بأضرار بالغة.

وأجرى أطباء من المركز العلمي والطبي في تورينو عملية معقدة استغرقت 12 ساعة، كان خلالها الطاقم الطبي يعمل على ربط الأعصاب المقطوعة من فرع العصب الشظوي بهدف إعادة أعصاب عضلات الطرف العلوي.

ويشير الخبراء إلى الطبيعة المبتكرة للعملية التي كانت ثمرة أربع سنوات من العمل البحثي، ويؤكدون أن مثل هذه العملية لزرع الأعصاب تُجرى للمرة الأولى في العالم.