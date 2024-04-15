هل ينام الأشخاص الذين يعانون من الأرق أكثر مما يعتقدون؟

وجدت دراسة جديدة من جامعة مونتريال الكندية، أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق قد يحصلون على نوم أكثر مما يعتقدون، بحسب ما ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وأفادت الجمعية الطبية الأمريكية بأن حوالي 30 مليون أمريكي يعانون من الأرق، وأن 1 من كل 3 بالغين في الولايات المتحدة أفادوا بأنهم لا يحصلون على ما يكفي من النوم، وفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأشارت المجلة إلى أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم كل يوم يمكن أن يؤثر على المدى القصير على الانتباه والحكمة والعواطف والوظائف المعرفية، ويمكن أن يُسهم الحرمان المزمن من النوم في الإصابة بأمراض القلب والسمنة واضطرابات التنكس العصبي والاكتئاب.