لماذا لا يستطيع البعض النوم رغم النعاس والتعب؟

يُرجع مختصون أسباب عدم مقدرة البعض على النوم رغم النعاس والتعب إلى توقف أو تعطل الساعة البيولوجية في الجسم، إذ أنها تعد منبها داخليا في أجسامنا يعرف الليل والنهار، وينظم درجة الحرارة، ومستويات الهرمونات كهرمون الميلاتونين (Melatonin) المسؤول عن النوم.

ووفق موقع "ويب طب" تعد النواة فوق التصالبية (Suprachiasmatic nucleus - SCN) هي الساعة الرئيسية للجسم الموجودة في الدماغ والتي تفرز هرمون الميلاتونين الذي يُنظم النوم.

فأثناء النهار ومع الضوء بالخارج تبقى مستويات الميلاتونين مُنخفضة، وتصبح في أعلى مستوياتها في الليل. ومن الأسباب الأخرى على عدم القدرة على النوم رغم النعاس:

التوتر

التوتر يعد واحدا من أكبر التحديات أمام النوم خاصةً لمن يعانون من نوبات الهلع.

الهرمونات

إن كُنتِ امرأة وتواجهين تغيرات أو عدم توازن في هرموناتكِ تحديدًا قبل الدورة الشهرية بسبب انخفاض حركة العين السريعة، وقلة إنتاج الميلاتونين، والتعرض لتقلصات الدورة، إضافةً إلى الصداع وزيادة درجة حرارة الجسم فجميع هذهِ العوامل تجعل من النوم صعبًا رغم النعاس.

الكافيين

إن استهلاك كمية كبيرة من الكافيين كشرب 5 فناجين في اليوم يؤثر على النوم بحيث يطيل زمن انتقال النوم، وتقليل كفاءته، وتقليل إجمالي وقته.

الأجهزة

إن استخدام الأجهزة الإلكترونية التي تنبعث منها الأضواء الزرقاء يعطل من الإيقاع البيولوجي الطبيعي ويحد من إنتاج الميلاتونين، وقد يجعل الشخص لا يشعر بالنعاس وهو إحساس غير صحيح له، كما قد يكون المحتوى المعروض على الإنترنت محفزًا للتوتر قبل النوم وهي من أسباب عدم القدرة على النوم رغم النعاس.

الأرق

الأرق يعرف بصعوبة الاستغراق في النوم أو الحفاظ على نوم متواصل خلال الليل أو في الصباح باكرًا، قد يستمر الأرق عدة أيام أو أسابيع أو قد يكون مزمنًا ويزيد عن 3 أشهر.

العلاج

التخلص من بعض العادات: مثل تناول الكافيين قبل النوم، أو أن تكون ضمن بيئة مزعجة أو درجة حرارة الغرفة غير ملائمة أو أن تُشاهد التلفاز في السرير.

العلاج المعرفي بالاسترخاء: الذي يتضمن تعلم معتقدات صحيحة عن النوم، مثل: تقليل التوتر والقلق، وممارسة تمارين الاسترخاء أو التأمل.

علاجات أخرى: ومنها: العلاج بالإبر الصينية أو تعلم تقنيات الاسترخاء.

تحديد وقت للنوم: إن قضاء وقت طويل في السرير قبل النوم قد يسبب عدم القدرة على النوم، لهذا يُنصح بتحديد وقت ثابت للنوم كل يوم.