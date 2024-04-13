جهاز قابل للارتداء يكشف مستويات التوتر أثناء النوم

توصل باحثون إلى ابتكار جهاز قابل للارتداء وقادر على كشف مستويات التوتر أثناء النوم.

ووفق تقرير نشره موقع "sciencedaily"، فإن الدراسة التي أجراها باحثو جامعة فيرمونت الأمريكية تمثل خطوة مهمة نحو تحديد المؤشرات الحيوية التي يمكن أن تساعد بتحديد الأفراد المحتاجين للدعم.

وسلّطت المؤلفة الرئيسة لورا بلومفيلد، وهي أستاذة مساعدة في الرياضيات والإحصاء، الضوء على أهمية بيانات النوم في فهم مستويات التوتر.

واكتشفت بلومفيلد ارتباطات متسقة بين درجات التوتر الملحوظ ومقاييس النوم المختلفة مثل إجمالي وقت النوم، ومعدل ضربات القلب أثناء الراحة، وتقلب معدل ضربات القلب، ومعدل التنفس.

ومن الجدير بالذكر أن كل ساعة إضافية من النوم المسجلة ارتبطت بانخفاض بنسبة 38% في احتمالية الإبلاغ عن مستويات إجهاد متوسطة إلى عالية، في حين ارتبطت الزيادات في معدلات ضربات القلب أثناء الراحة الليلية بارتفاع مستويات التوتر.

وبحسب التقرير، استخدمت الدراسة أجهزة استشعار حلقة "Oura" الحيوية القابلة للارتداء لتتبع مئات من أنماط نوم طلبة الجامعات ومستويات التوتر، مما يؤكد على إمكانات الأجهزة القابلة للارتداء في مراقبة حالة الصحة العقلية في الوقت الفعلي.