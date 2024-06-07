واشنطن بوست: "سرطانات غير عادية" بدأت تظهر بعد جائحة كورونا

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن الأطباء بدأوا يشخصون سرطانات غير عادية ونادرة لدى أشخاص من مختلف الأعمار بعد جائحة كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الحالات أعادت فكرة معروفة لدى خبراء الصحة بأن الفيروسات يمكن أن تسبب ظهور السرطان أو تعيده بسرعة إلى الواجهة.

وتحدثت في تقريرها عن تشخيص مريض أربعيني في العام 2021 بسرطان القنوات الصفراوية، وهو سرطان نادر ومميت، يصيب عادة الأشخاص في عمر 70 أو 80 عاما.

وأشارت إلى أنه في غضون عام واحد تم تسجيل 7 حالات من هذا القبيل في الولايات المتحدة لحالات صغيرة في السن.