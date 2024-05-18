بسبب متحور جديد.. مخاوف من "موجة كورونا" في الولايات المتحدة

كشفت شبكة "سي إن إن" عن مخاوف من موجة انتشار جديدة لفيروس كورنا في الولايات المتحدة، خلال الصيف المقبل، وذلك بسبب متحور جديد للفيروس.

وبحسب الشبكة، أظهرت بيانات صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، أن سلالة "KP.2" وهي واحدة من السلالات المعروفة باسم "FLiRT"، مسؤولة عن أكثر من ربع الحالات في البلاد حتى 11 مايو/أيار الحالي، وهو ما يقرب من ضعف عدد حالات من سلالة "JN.1".

وذكرت أن "السلالات المتحورة من (FLiRT) هي امتدادات لسلالة (JN.1)، وجميعها جزء من عائلة أوميكرون الأوسع، التي تسببت في موجة تفشي خلال هذا الشتاء".

وقال عالم الفيروسات في كلية جونز هوبكنز للصحة العامة في الولايات المتحدة، أندي بيكوز، إن "هذه المتغيرات تتسبب بأحد أمرين؛ إما أنها تجعل الأجسام المضادة التي اكتسبتها من التطعيم أو الإصابة غير قادرة على إيقاف الفيروس، أو أنها تزيد من قوة ارتباط الفيروسات بالخلايا".