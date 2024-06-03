علاج أكثر فاعلية وبأعراض جانبية أقل.. تقنيه جديدة لمحاربة السرطان

تعمل الأجسام المضادة المكافحة للسرطان، والمعروفة باسم الأجسام المضادة للأدوية، على توصيل العلاج الكيميائي القوي مباشرة إلى خلايا الورم؛ ما يزيد من فاعليتها ويقلل من الآثار الجانبية التي تظهر على المرضى.

وحظيت هذه العلاجات المبتكرة بالاهتمام في السنوات الأخيرة بسبب قدرتها على استهداف الخلايا السرطانية بدقة أكبر. وتمت الموافقة على أول اقتران للأجسام المضادة للأدوية في عام 2000، ومنذ ذلك الحين، توالت الموافقات على العديد من أنواع السرطان، مع وجود أكثر من 100 منها قيد التطوير السريري حاليًّا، وفق تقرير نشره موقع "ان بي سي نيوز".

ووجد بحث جديد تم تقديمه في مؤتمر الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري (ASCO) أن اقتران عقاقير الأجسام المضادة ساعد المرضى المصابين بالورم النقوي المتعدد، وسرطان الثدي على العيش لفترة أطول دون تطور المرض.