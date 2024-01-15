دراسة تكشف تأثير الكافيين على الإدراك

كشفت دراسة حديثة، أجراها باحثون في معهد أبحاث الطب الحيوي في فرنسا، تأثيرات الكافيين على الأفراد الذين يستهلكون القهوة أو الشاي أو مشروبات الطاقة بانتظام، خاصة عندما يواجهون الحرمان من النوم.

وسعى الباحثون إلى تقييم تأثير استهلاك الكافيين المعتاد على الأداء الحركي النفسي أثناء الحرمان التام من النوم، إذ شملت الدراسة 37 شخصًا يتمتعون بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا، مع عادات استهلاك يومية مختلفة للكافيين، بحسب موقع "psypost".

وجرى، باستخدام تصميم الأبحاث ذي التجزئة التبادلية، تبديل المشاركين بين مجموعتين ليتلقى كل مشارك منهم كل الظروف أو العلاجات المختلفة المدروسة، ولكن في أوقات مختلفة، وفقًا لما نقل الموقع.