ما علاقة الكافيين بالسكري ونسبة الدهون في الجسم؟

أظهرت دراسة حديثة العلاقة بين تناول الكافيين ومؤشر كتلة الجسم، وخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

أجرى الدراسة باحثون من معهد كارولينسكا في السويد، وجامعة بريستول في المملكة المتحدة، وكلية إمبريال كوليدج لندن في المملكة المتحدة.

وبينت الدراسة أن مستويات الكافيين في الدم يمكن أن تؤثر على كمية الدهون في الجسم، وهو عامل يمكن أن يحدد بدوره خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وبأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضح الباحثون، وفقا لموقع "ساينس ألرت"، "أن ارتفاع تركيزات الكافيين في البلازما المتوقعة وراثيا ارتبط بانخفاض مؤشر كتلة الجسم وكتلة الدهون في الجسم بالكامل.