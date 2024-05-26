علماء: منع زراعة الأرز الذهبي قد يودي بحياة عشرات آلاف الأطفال

حذر علماء من العواقب الكارثية لقرار محكمة في الفلبين بمنع زراعة الأرز الذهبي المعدل وراثيًّا، منذرين بموت عشرات الآلاف من الأطفال بسبب هذا الحكم، وفقًا لصحيفة "الغارديان".

وتعد الفلبين أول دولة، في عام 2021، توافق على الزراعة التجارية للأرز الذهبي، الذي تم تطويره لمكافحة نقص فيتامين أ، وهو سبب رئيس للإعاقة والوفاة بين الأطفال في أجزاء كثيرة من العالم.

لكن حملات قادتها منظمة السلام الأخضر، ومزارعون محليون الشهر الماضي أقنعت محكمة الاستئناف في الفلبين بإلغاء تلك الموافقة، بحجة أن الأرز الذهبي لم يثبت أنه آمن، وأن المحكمة أيدت هذا الادعاء، وهو القرار الذي رحبت به منظمة السلام الأخضر، وعدته "انتصارًا هائلًا".