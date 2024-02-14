"الأرز الهجين".. لمحة عن أحدث الأغذية المصنعة مخبريًا

مع استمرار نمو سكان العالم، يزداد الضغط على الموارد البيئية يومًا بعد يوم. وبما أن اللحوم المزروعة في المختبرات قد تكون ضمن أساليب تخفيف الضغط، خلال السنوات المقبلة، وجد علماء كوريون غذاءً مثاليًا جديدًا.

وقال علماء من جامعة "يونسي" إنهم تمكنوا من اختراع غذاء هجين جديد، يتكون من خلايا الدهون البقرية والعضلات المزروعة داخل حبات الأرز.

وأكدوا أن النتيجة جاءت أشبه بمزيج غريب من اللحم المفروم والحبوب الوردية، الغنية بالعناصر المغذية، كاشفين أن عملية الإنتاج تتطلب القليل من العمالة، ما سيخفف من الضغط الغذائي.

وقال العلماء إن الأزر الهجين يتكون من حوالي 80% من النشأ، والـ 20% المتبقية عبارة عن بروتين ومواد مغذية أخرى.