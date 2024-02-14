"الأرز الهجين".. لمحة عن أحدث الأغذية المصنعة مخبريًا
مع استمرار نمو سكان العالم، يزداد الضغط على الموارد البيئية يومًا بعد يوم. وبما أن اللحوم المزروعة في المختبرات قد تكون ضمن أساليب تخفيف الضغط، خلال السنوات المقبلة، وجد علماء كوريون غذاءً مثاليًا جديدًا.
وقال علماء من جامعة "يونسي" إنهم تمكنوا من اختراع غذاء هجين جديد، يتكون من خلايا الدهون البقرية والعضلات المزروعة داخل حبات الأرز.
وأكدوا أن النتيجة جاءت أشبه بمزيج غريب من اللحم المفروم والحبوب الوردية، الغنية بالعناصر المغذية، كاشفين أن عملية الإنتاج تتطلب القليل من العمالة، ما سيخفف من الضغط الغذائي.
وقال العلماء إن الأزر الهجين يتكون من حوالي 80% من النشأ، والـ 20% المتبقية عبارة عن بروتين ومواد مغذية أخرى.
وبحسب الفريق، فإن إنتاج الأرز الهجين ينتج 6.27 كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون لكل 100 جرام من البروتين، بينما يطلق لحم البقر نحو 49.89 كجم من ثاني أكسيد الكربون لكل 100 جرام من البروتين.
أما بالنسبة لسعره، فتبلغ تكلفة الأرز الهجين للمستهلك حوالي 15 % فقط من سعر لحم البقر للكيلوغرام الواحد.
وقال العلماء إن التغييرات في نكهة الأرز بدت مثيرة للاهتمام أيضًا، حيث أضافت خلايا العضلات والدهون البقرية مركبات ذات رائحة مختلفة على المزيج، وهو ما قد يكون ممتعًا للطهاة لتجربته.
وفي النهاية، أشار العلماء إلى إنهم، الآن، يعملون على تسريع عملية إنتاج الأزر الهجين في المختبرات، كما يدرس المختصون تجربة زيادة امتصاص المواد الخلوية إلى أقصى حد في حبات الأرز.