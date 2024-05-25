نقع الأرز أربع ساعات قبل الطهو يخفض مستويات السكر في الدم

كشفت دراسة حديثة أن نقع الأرز مدة أربع ساعات قبل الطهو يمكن أن يساعد على خفض نسبة السكر في الدم، ويقلل من خطر ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناوله.

كما كشفت الدراسة أن تناول الأرز المنقوع في الماء لبضع ساعات قبل الطهو يساعد من يشعرون بالنعاس أو الرغبة في النوم بعد تناول وجبة أرز دسمة على حل هذه المشكلات؛ لأن نقع الأرز في الماء يؤثر على مؤشر نسبة السكر في الدم GI، والملف الغذائي العام.

وأوضحت الدكتورة جي سوشما، اختصاصية التغذية السريرية بمستشفيات حيدر آباد في الهند، "أن المؤشر الجلايسيمي GI هو مقياس لمدى سرعة رفع الكربوهيدرات الموجودة في الطعام لمستويات السكر في الدم. ويتم هضم الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض بشكل أبطأ، مما يؤدي إلى زيادة تدريجية في مستويات السكر في الدم وتوفير طاقة أكثر استدامة"، بحسب صحيفة "Indian Express.

وأضافت أنه "من خلال نقع الأرز، خاصة الأصناف التي تحتوي على نسبة عالية من النشأ، يمكن أن يساعد التحلل الأنزيمي على خفض نسبة السكر في الدم، مما يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناولها".