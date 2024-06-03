العالم الأمريكي فاوتشي يواجه استجواباً بشأن أصول كورونا

وقدمت وكالة فاوتشي على مر السنين منحًا بحثية لمنظمة "إيكو هيلث أللاينس"، وهي مجموعة غير ربحية تعاونت مع علماء دوليين، بمن في ذلك علماء في مختبر فيروس كورونا في ووهان بالصين، ما دفع اللجنة إلى التركيز على هذا التمويل باعتباره مساهمًا محتملًا في جائحة "كوفيد"، متهمين فاوتشي بالتستر.

في حين أكد علماء ومسؤولو صحة أن الفيروسات، التي تتم دراستها في مختبر ووهان بتمويل أمريكي، تختلف عن الفيروس المسؤول عن الجائحة، لكن فاوتشي أقر باحتمالية أن تكون الأبحاث المختبرية قد تسببت بتفشي الوباء، إلا أنه جدد التأكيد على احتمالية أن يكون مصدره الحيوانات.

وأشار فاوتشي، في شهادته بشهر يناير/كانون الثاني الماضي، أمام اللجنة، إلى أنه يعتقد أن الفيروس كان حدثًا طبيعيًا استنادًا إلى دراسات الحالات المبكرة والجينوم الفيروسي والأدلة المأخوذة من سوق الحيوانات البرية في ووهان.

وسلطت اللجنة الضوء على تعليقات فاوتشي بشأن قواعد التباعد الاجتماعي، وسياسات الكمامات وتفويضات اللقاح؛ لانتقاد الاستجابة الأمريكية لـ"كوفيد".