فاوتشي: اخترعت التباعد الاجتماعي خلال كورونا دون دليل علمي

في تصريحات صادمة، اعترف الدكتور أنتوني فاوشي مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية في الولايات المتحدة أمام الكونغرس مؤخرًا، بأنه اخترع قاعدة التباعد الاجتماعي لمسافة 6 أقدام، وإجراءات أخرى "لحماية" الأمريكيين من فيروس كورونا، دون الاستناد إلى أسس علمية.

ونشر الجمهوريون النص الكامل لمقابلة فاوتشي التي أجريت في يناير الماضي، وذلك قبل أيام قليلة من شهادته العامة المرتقبة يوم الاثنين، بحسب ما أكدته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال الجمهوريون إنهم يخططون لاستجوابه بشأن قيود فيروس كورونا التي فرضها، والتي اعترف بأنها لم تفعل الكثير "لإبطاء انتشار" الفيروس.

وفي حديثه إلى المحامي نيابة عن اللجنة الفرعية المختارة المعنية بجائحة فيروس كورونا، قال فواتشي إنه لا يتذكر كيف خرجت قاعدة التباعد الاجتماعي لمسافة 6 أقدام.

وأوضح: "لقد ظهرت فجأة نوعًا ما.. ولم تكن مبينة على دراسات وأساسات علمية".

وأضاف أنه "لم يكن على علم بالدراسات" التي تدعم التباعد الاجتماعي، معترفًا بأن مثل هذه الدراسات "سيكون من الصعب جدًّا" القيام بها.

وأخبر فاتوشي مستشار اللجنة أنه لا يتذكر قراءة أي شيء يدعم أن عزل الأطفال من شأنه أن يمنع انتشار فيروس كورونا.

كما أكد العضو السابق في فريق عمل البيت الأبيض لفيروس كورونا أنه لم يتابع بعد أي دراسات حول تأثيرات ارتداء الكمامة القسرية على الأطفال، رغم كثرتها.

ورد فاتوشي بسخرية حول ما إذا كان عزل الأطفال طريقة ناجحة لمنع انتقال العدوى، قائلًا: "ما زلت أعتقد أن هذا الأمر في الهواء".