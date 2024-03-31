الطريقة المثلى لاستهلاك الكركم بهدف خسارة الوزن

يعتبر الكركم، من التوابل الشهيرة التي تستخدم في الطهي، لكنه وخلال السنوات القليلة الماضية اكتسب اهتمامًا واسعًا بسبب فوائده الصحية المتعددة، بما في ذلك المساعدة في إنقاص الوزن.

ويعتقد أن الكركمين، المركب النشط في الكركم، يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة قد تدعم إدارة الوزن، بحسب الخبراء.

وفي حين أن الكركم وحده ليس حلاً سحريًّا لفقدان الوزن، إلا أن دمجه في نظامك الغذائي بالطريقة الصحيحة يمكن أن يكمل نمط حياة صحي ويسهم في تحقيق أهدافك في خسارة بعض الكيلوغرامات.

إليك أفضل طريقة لاستهلاك الكركم لإنقاص الوزن:

أضف القليل منه لوجباتك

واحدة من أبسط الطرق لاستهلاك الكركم هي دمجه في وجباتك، ويمكنك رش مسحوق الكركم على الخضار المشوية، أو إضافته للحساء واليخنات، أو إلى أطباق الأرز للحصول على نكهة ولون مميزين.

ويؤكد الخبراء أن الجمع بين الكركم والمكونات الصحية الأخرى يعزز امتصاصه وفاعليته في الجسم.