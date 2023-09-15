يعالج أمراض المعدة.. هذه فوائد الكركم

أكد علماء تايلانديون فعالية الكركم في علاج أمراض المعدة، مبينين أنه مثل الدواء التقليدي لتقليل حموضة المعدة - أوميبرازول.

ويعتبر جذر الكركم مضادا قويا للأكسدة، أما مسحوقه فغني بالكالسيوم والحديد وفيتامين C ومجموعة فيتامين В واليود والفوسفور والزيوت الطيارة ومركب لاكتون، وغير ذلك من المكونات المفيدة.

كما أن الكركم يقوم بمهمة "تطهير" الجسم من السموم، ويحافظ على نبيت طبيعي في الأمعاء، ويساعد في تخفيض مستوى حموضة عصارة المعدة، وهذا مهم جدا لمن يعاني من قرحة المعدة.