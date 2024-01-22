5 إضافات للحليب تجعل منه مشروبا سحريا

على الرغم من أن الحليب مليء بالعناصر الغذائية إلا أن تحويله لمشروب سحري لن يأخذ منك سوى بضع دقائق في الصباح.

وفي مقال صحي نشرته صحيفة "تيمز أوف إنديا" بيّن أخصائيو تغذية أن الإضافات التالية تدعم الحليب وتجعله مشروبا غنيا بالفيتامينات والمغذيات.

القرفة

رشة القرفة لها فوائد متعددة، فإلى جانب نكهتها اللذيذة، فإنها تقلل نسبة الإصابة بالالتهابات، وتساعد في التحكم بمستويات السكر في الدم.

بذور الشيا

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من الألياف وأحماض أوميغا الدهنية والمعادن الحيوية الأخرى، كما تساعد على إمدادك بالطاقة وتشعرك بالشبع لساعات طويلة، وتدعم أيضا صحة القلب.

الكركم

يمكن للعنصر النشط الكركمين الموجود في قليل من الكركم أن يحول الحليب إلى خليط ذهبي مليء بالفوائد الصحية.

ونظرًا لخصائصه المعروفة المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، فإن الكركم يعزز أداء جهاز المناعة.