رودري: أعيش أفضل فترة بمسيرتي الاحترافية

يرى لاعب الوسط الإسباني الدولي رودري بأنه يمر بأفضل فترات مسيرته مع استعداده لخوض النهائي الثاني في غضون أيام، إذ يسعى لإضافة لقب دوري الأمم الأوروبية إلى الثلاثية التي حققها مع مانشستر سيتي.

وسجل لاعب الوسط، الذي يكمل عامه 27 الأسبوع المقبل، هدف فوز سيتي على إنتر ميلان ليقود فريقه للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى على الإطلاق الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يلعب دورا محوريا، غدا الأحد، عندما تلعب إسبانيا ضد كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية في روتردام.