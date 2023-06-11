رسميًا.. رودري أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا 2022/2023
اختير الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا للموسم 2022/2023.
وأعلن الاتحاد الأوروبي "يويفا"، اليوم الأحد، فوز رودري أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا بعدما قاد فريقه للتتويج باللقب.
وفاز الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي بجائزة أفضل لاعب شاب.
وشارك كفاراتسخيليا في 9 مباريات مع نابولي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، سجل فيها هدفين، وصنع 4.
وقدم رودري موسمًا مميزًا مع مانشستر سيتي، وسجل هدف الفوز في المباراة النهائية، أمس السبت، على إنتر ميلان في إسطنبول.
وشارك رودري في 12 مباراة مع مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم بواقع 996 دقيقة، سجل فيها هدفين.
وبالمجمل لعب رودري 56 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، سجل فيها 4 أهداف، وصنع 7.
وكان قد تم اختيار رودري أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم بعدما سجل هدفًا منح فريقه لقب البطولة لأول مرة في تاريخه.
وانضم رودري، البالغ من العمر 26 عامًا، لمانشستر سيتي، في 2019، من أتلتيكو مدريد مقابل 70 مليون يورو، ويرتبط بعقد مع الفريق حتى يونيو 2027.
وفاز مانشستر سيتي بالثلاثية هذا الموسم بتتويجه بطلًا للدوري الإنجليزي، ثم كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم دوري أبطال أوروبا.
وسيلعب مانشستر سيتي مع إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي، ومع آرسنال في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.
وسيشارك مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه.