رسميًا.. رودري أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا 2022/2023

وشارك كفاراتسخيليا في 9 مباريات مع نابولي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، سجل فيها هدفين، وصنع 4.

وقدم رودري موسمًا مميزًا مع مانشستر سيتي، وسجل هدف الفوز في المباراة النهائية، أمس السبت، على إنتر ميلان في إسطنبول.

وشارك رودري في 12 مباراة مع مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم بواقع 996 دقيقة، سجل فيها هدفين.

وبالمجمل لعب رودري 56 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، سجل فيها 4 أهداف، وصنع 7.