ترتيب الحذاء الذهبي: هالاند يبتعد في الصدارة.. وأوسيمين يصعد للمركز الثاني

واصل النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، صدارة جدول ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي، الذي يمنح لأفضل هدافي الدوريات الأوروبية، بفارق كبير عن أبرز منافسيه في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وسجل المهاجم النرويجي هدفا في فوز فريقه مانشستر سيتي على بورنموث (4-1)، ليرفع رصيده في صدارة ترتيب الحذاء الذهبي إلى 54 نقطة من 27 هدفا، فيما انتزع النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، متصدر هدافي الدوري الإيطالي، المركز الثاني بعدما سجل هدفا في فوز فريقه على إمبولي ورفع رصيده إلى 38 نقطة من 19 هدفا.

ويحتل المركز الثالث النرويجي أماهل بيليغرينو، مهاجم فريق بودو غليمت، هداف الدوري النرويجي، الذي أنهى الموسم برصيد 25 هدفا و37،5 نقطة.