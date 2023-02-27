ترتيب الحذاء الذهبي: هالاند يبتعد في الصدارة.. وأوسيمين يصعد للمركز الثاني
واصل النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، صدارة جدول ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي، الذي يمنح لأفضل هدافي الدوريات الأوروبية، بفارق كبير عن أبرز منافسيه في الدوريات الأوروبية الكبرى.
وسجل المهاجم النرويجي هدفا في فوز فريقه مانشستر سيتي على بورنموث (4-1)، ليرفع رصيده في صدارة ترتيب الحذاء الذهبي إلى 54 نقطة من 27 هدفا، فيما انتزع النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، متصدر هدافي الدوري الإيطالي، المركز الثاني بعدما سجل هدفا في فوز فريقه على إمبولي ورفع رصيده إلى 38 نقطة من 19 هدفا.
ويحتل المركز الثالث النرويجي أماهل بيليغرينو، مهاجم فريق بودو غليمت، هداف الدوري النرويجي، الذي أنهى الموسم برصيد 25 هدفا و37،5 نقطة.
فيما يحتل المركز الرابع الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، برصيد 36 نقطة من 18 هدفا، وسجل هدفا في فوز فريقه على تشيلسي 2-0، مساء الأحد.
وصعد النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، متصدر هدافي الدوري الفرنسي، للمركز الخامس بعد تسجيله هدفين في الفوز على أولمبيك مارسيليا، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة (3-0)، مساء الأحد، ورفع رصيده إلى 34 نقطة من 17 هدفا.
ترتيب أبرز هدافي الدوريات الخمسة الكبرى:
1- النرويجي إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 54 نقطة - 27 هدفا.
2- النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي): 38 نقطة - 19 هدفا.
3- الإنجليزي هاري كين (توتنهام): 36 نقطة - 18 هدفا.
4- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 34 نقطة - 17 هدفا.
5- البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (برشلونة)، والكندي جوناثان دايفيد ( ليل) والإنجليزي فلوران بالوغون (ستاد ريمس): 30 نقطة - 15 هدفا.
6- الإنجليزي إيفان توني (برنتفورد)، والألماني نيكلاس فولكروغ (فيردر بريمن)، والفرنسي وسام بن يدر (موناكو)، والإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، والفرنسي ألكسندر لاغازيت (أولمبيك ليون)، والنيجيري تيريم موفي (لوريان): 28 نقطة - 14 هدفا لكل منهم.
طريقة احتساب نقاط الحذاء الذهبي:
- بالنسبة للدوريات الخمسة الكبرى (إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، وإيطاليا)، فإن عدد الأهداف يضرب في 2.
- بالنسبة للدوريات المرتبة من 6 إلى 22: عدد الأهداف يضرب في 1.5.
- باقي الدوريات ما تحت المرتبة 22: عدد الأهداف يساوي عدد النقاط.