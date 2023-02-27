خالد الشنيف: كريم بنزيما قادم إلى الدوري السعودي (فيديو)
كشف الإعلامي الرياضي خالد الشنيف عن اقتراب الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد الإسباني، من الانضمام لأحد أندية الدوري السعودي، في الموسم المقبل، مع قرب انتهاء تعاقده مع "الميرنغي".
وينتهي عقد بنزيما مع ريال مدريد في 30 يونيو المقبل، ورغم وجود اتفاق على تجديد العقد حتى صيف 2024، فإن تفعيل هذا الاتفاق لم يعد مضمونًا.
ودار نقاش في الاستوديو التحليلي لبرنامج "ملعب SBC"، مساء الأحد، على أن كريم بنزيما اقترب من الانضمام لنادي الاتحاد، ليرد الشنيف: "ما أعلمه أن بنزيما قادم إلى الدوري السعودي، لكن إلى أي ناد؟ لا أعلم، ولكن يوجد ناديان يرغبان في ضمه، وربما ينضم إليهما ناد ثالث".
وتأتي تصريحات الشنيف قريبة من التقارير التي صدرت مؤخرا وتحدثت عن اقتراب بنزيما بالفعل من الرحيل عن ريال مدريد بعدما تلقى عرضا ضخما من الدوري السعودي.
منصة "ريليفو" الإسبانية الشهيرة، كشفت مؤخرا تفاصيل العرض، موضحة أن العقد ستكون مدته عامين.
وخلال مدة العقد في دوري روشن السعودي، سيحصل بنزيما على إجمالي راتب يبلغ 60 مليون يورو، خاليا من أي ضرائب، وفضلا عن ذلك، فإن العقد سيتضمن أيضا تواجد النجم الفرنسي ضمن قائمة من السفراء لملف السعودية المشترك مع مصر واليونان للمنافسة على تنظيم كأس العالم 2030.
وأوضح التقرير أن بنزيما يجري حالياً نقاشًا بخصوص مستقبله في ريال مدريد، خاصة أنه يخشى من إمكانية رحيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حيث إنه يتمنى استمراره وعدم إقالته، حال فشل في التتويج بأي بطولة مهمة هذا الموسم، لأنه يثق فيه ويحب طريقة إدارته للأمور.
يذكر أن الدوري السعودي يستهدف حاليا استقطاب أبرز نجوم كرة القدم، بعد نجاح النصر أواخر العام الماضي في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وحقق بنزيما 23 بطولة مختلفة مع ريال مدريد، أبرزها 5 نسخ لبطولة دوري أبطال أوروبا، كما فاز العام الماضي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.