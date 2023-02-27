خالد الشنيف: كريم بنزيما قادم إلى الدوري السعودي (فيديو)

كشف الإعلامي الرياضي خالد الشنيف عن اقتراب الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد الإسباني، من الانضمام لأحد أندية الدوري السعودي، في الموسم المقبل، مع قرب انتهاء تعاقده مع "الميرنغي".

وينتهي عقد بنزيما مع ريال مدريد في 30 يونيو المقبل، ورغم وجود اتفاق على تجديد العقد حتى صيف 2024، فإن تفعيل هذا الاتفاق لم يعد مضمونًا.

ودار نقاش في الاستوديو التحليلي لبرنامج "ملعب SBC"، مساء الأحد، على أن كريم بنزيما اقترب من الانضمام لنادي الاتحاد، ليرد الشنيف: "ما أعلمه أن بنزيما قادم إلى الدوري السعودي، لكن إلى أي ناد؟ لا أعلم، ولكن يوجد ناديان يرغبان في ضمه، وربما ينضم إليهما ناد ثالث".