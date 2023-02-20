لديه عرض مذهل من السعودية.. تقارير تشكك في استمرار كريم بنزيما مع ريال مدريد
ألقت شبكة "Relevo" الإسبانية الضوء على موقف الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، بشأن إمكانية تجديد تعاقده مع الفريق والاستمرار للموسم المقبل.
وينتهي عقد بنزيما مع ريال مدريد في الـ30 من يونيو المقبل، وسبق للاعب أن رد في وقت سابق على استفسار بشأن مستقبله بطريقة غير مباشرة، قائلًا: "أنا سعيد بكل يوم أقضيه في ريال مدريد. سنرى ما سيحدث".
وقالت صحيفة "Relevo" في تقرير لها، اليوم الإثنين: "هناك شيء خاطئ يحدث مع كريم بنزيما، اللاعب الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم لم يؤكد بعد استمراريته، على الرغم من أن فوزه بجائزة الكرة الذهبية يضمن له تجديد العقد لموسم آخر".
وأضافت: "هناك حديث بالفعل عن عرض مذهل تلقاه اللاعب من أحد الأندية السعودية، وفي ظل عدم اليقين من استمرارية مدربه الحالي الإيطالي كارلو أنشيلوتي، كل ذلك يجعله يشك في تجديد عقده".
وتابع التقرير: "هناك حديث أيضًا على أن الأمر الذي يجري مع بنزيما حاليًّا مشابه بشكل كبير لما حدث مع كريستيانو رونالدو خلال فترته الأخيرة مع ريال مدريد وقبل رحيله عن الفريق، في سن الـ35 ومع ابتعاده عن الفريق لفترات طويلة في ظل الإصابات الكثيرة، إذ يفكر اللاعب في العرض المغري أكثر من أي وقت مضى".
وغاب بنزيما عن مباراة ريال مدريد الأخيرة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني، بسبب انزعاجات عضلية كما وصفها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لكنه أكد أن المهاجم الفرنسي سيكون متواجدًا مع الفريق في مباراة ليفربول.
وأشارت: "بالإضافة إلى ذلك هناك أمر مهم للغاية، فإن عقود اللاعبين مع الأندية السعودية على عكس إسبانيا تقدم حافزًا للاعبين بعدم ضرورة دفعهم ضرائب على الدخل الذي يحصل عليه اللاعب".
وشدد التقرير: "لكن حالة الجدل التي يثيرها بنزيما بإمكانية رحيله ليست فقط بسبب الأموال، ولكنه لا يفهم كيف أن هناك جوًّا من الشكوك وعدم الثقة في كل مرة يتعثر بها الفريق وتذهب فيها سهام الانتقادات تجاه مدربه أنشيلوتي الذي حقق الثنائية، إذ هناك علاقة متميزة بين بنزيما وأنشيلوتي ويثق به بشكل كبير، واللاعب لا يريد أن يبدأ من الصفر مع مدرب جديد في هذه المرحلة".
ويملك بنزيما بيده قرار تمديد عقده مع ريال مدريد لعام آخر، وذلك من خلال الاستفادة من قاعدة متبعة في النادي الملكي تنص على أن أي لاعب في ريال مدريد يفوز بالكرة الذهبية يمكنه تمديد عقده لموسم آخر تلقائيًّا.
وسبق للكرواتي لوكا مودريتش الاستفادة من هذه القاعدة بعد فوزه بالكرة الذهبية عام 2018، علمًا أن عقده ينتهي مع النادي الملكي هو أيضًا نهاية الموسم الحالي 2022-23، ولم يتوصل مع نادي العاصمة الإسبانية إلى اتفاق من أجل تمديد العقد.
فيما يملك النجم الفرنسي خيارًا آخر وهو الانتظار إلى نهاية الموسم الجاري والانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية الكبرى، كما فعل فاران وكاسميرو اللذان انتقلا إلى مانشستر يونايتد بشكل مفاجئ، وكذلك راموس الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان.
ووصل بنزيما إلى ريال مدريد في عام 2009، وخلال مسيرته مع النادي الملكي سجل 336 هدفًا، حتى الآن، في 14 موسمًا قضاها في النادي الأبيض، بينما يتصدر رونالدو قائمة الهدّافين التاريخيين للنادي برصيد 451 هدفًا.
ويحل ريال مدريد الإسباني ضيفًا على ليفربول، في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا في لقاء يقام على ملعب "أنفيلد"، يوم الثلاثاء.