لديه عرض مذهل من السعودية.. تقارير تشكك في استمرار كريم بنزيما مع ريال مدريد

وغاب بنزيما عن مباراة ريال مدريد الأخيرة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني، بسبب انزعاجات عضلية كما وصفها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لكنه أكد أن المهاجم الفرنسي سيكون متواجدًا مع الفريق في مباراة ليفربول.

وأشارت: "بالإضافة إلى ذلك هناك أمر مهم للغاية، فإن عقود اللاعبين مع الأندية السعودية على عكس إسبانيا تقدم حافزًا للاعبين بعدم ضرورة دفعهم ضرائب على الدخل الذي يحصل عليه اللاعب".

وشدد التقرير: "لكن حالة الجدل التي يثيرها بنزيما بإمكانية رحيله ليست فقط بسبب الأموال، ولكنه لا يفهم كيف أن هناك جوًّا من الشكوك وعدم الثقة في كل مرة يتعثر بها الفريق وتذهب فيها سهام الانتقادات تجاه مدربه أنشيلوتي الذي حقق الثنائية، إذ هناك علاقة متميزة بين بنزيما وأنشيلوتي ويثق به بشكل كبير، واللاعب لا يريد أن يبدأ من الصفر مع مدرب جديد في هذه المرحلة".

ويملك بنزيما بيده قرار تمديد عقده مع ريال مدريد لعام آخر، وذلك من خلال الاستفادة من قاعدة متبعة في النادي الملكي تنص على أن أي لاعب في ريال مدريد يفوز بالكرة الذهبية يمكنه تمديد عقده لموسم آخر تلقائيًّا.

وسبق للكرواتي لوكا مودريتش الاستفادة من هذه القاعدة بعد فوزه بالكرة الذهبية عام 2018، علمًا أن عقده ينتهي مع النادي الملكي هو أيضًا نهاية الموسم الحالي 2022-23، ولم يتوصل مع نادي العاصمة الإسبانية إلى اتفاق من أجل تمديد العقد.