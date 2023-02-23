تتمتع بتاريخ رياضي كبير.. من هي غري ماريتا براوت والدة هالاند؟

ولدت غري ماريتا براوت في النرويج منتصف سبعينيات القرن الماضي، وهي في الأربعينيات من عمرها حاليا، وهي رياضية سابقة لكن شهرتها الأكبر جاءت من كونها والدة هالاند.

وفازت غري ماريتا براوت بسباق السباعي للنرويج، وشاركت أيضًا في منافسات ألعاب القوى، لكنها تخصصت في السباعي، وهي رياضة من سبع ألعاب لألعاب القوى تشمل العدو ورمي القلة والوثب العالي والقفز بالزانة.

وكانت غري ماريتا براوت بطلة وطنية في النرويج خلال التسعينيات، على الرغم من أنه لا يُعرف سوى القليل عن إنجازاتها الرياضية، حسب صحيفة "ذا صن" البريطانية. لكن في النرويج تم الاعتراف بها كبطلة وطنية للسباعي في تسعينيات القرن الماضي.