تتمتع بتاريخ رياضي كبير.. من هي غري ماريتا براوت والدة هالاند؟
تتمتع عائلة إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي بتاريخ رياضي طويل لا يقتصر على المهاجم النرويجي فقط، إذ إن والده ألفي إينغ هالاند لاعب سابق في النادي الإنجليزي، والمفاجأة أن والدته غري ماريتا براوت بطلة سابقة في ألعاب القوى.
وألفي إينغ هالاند له ثلاثة أبناء من زوجته السابقة غري ماريتا براوت، حيث يدرس ابنهما الأكبر، أستور الماجستير في المالية بكلية الأعمال النرويجية، بينما تزوجت الثانية، غابرييل براوت من جان جونار إيدي، والثالث هو مهاجم سيتي.
ولدت غري ماريتا براوت في النرويج منتصف سبعينيات القرن الماضي، وهي في الأربعينيات من عمرها حاليا، وهي رياضية سابقة لكن شهرتها الأكبر جاءت من كونها والدة هالاند.
وفازت غري ماريتا براوت بسباق السباعي للنرويج، وشاركت أيضًا في منافسات ألعاب القوى، لكنها تخصصت في السباعي، وهي رياضة من سبع ألعاب لألعاب القوى تشمل العدو ورمي القلة والوثب العالي والقفز بالزانة.
وكانت غري ماريتا براوت بطلة وطنية في النرويج خلال التسعينيات، على الرغم من أنه لا يُعرف سوى القليل عن إنجازاتها الرياضية، حسب صحيفة "ذا صن" البريطانية. لكن في النرويج تم الاعتراف بها كبطلة وطنية للسباعي في تسعينيات القرن الماضي.
وانضم هالاند إلى مانشستر سيتي مقابل 51 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي قادما من بروسيا دورتموند الألماني وأحرز 32 هدفًا في 31 مباراة حتى الآن هذا الموسم.
وسجل المهاجم النرويجي 25 هدفا في 21 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ وصوله إلى إنجلترا هذا الموسم، ويرتبط بعقد حتى 2027.
لكن وكيلة أعماله رافائيلا بيمنتا رفضت مؤخرًا إنكار أن هالاند لديه شرط جزائي في عقده مع حامل لقب الدوري الإنجليزي قبل أن تشير إلى أن قيمته الإجمالية ستبلغ مليار يورو في المستقبل.
ويحظى هالاند باهتمام العديد من الأندية رغم استمرار عقده مع مانشستر سيتي، إذ إن ريال مدريد يضعه ضمن أهدافه خلال السنوات المقبلة إلى جوار كيليان مبابي، وكذلك برشلونة كان يتفاوض معه قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي.