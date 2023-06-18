فينيسيوس جونيور يعلق على توجيه إهانات عنصرية لصديقه بثمرة موز

علق فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، على تعرض صديقه ومستشاره الشخصي فيليبي سيلفيا، للعنصرية قبل مباراة البرازيل الودية ضد غينيا، التي جمعت المنتخبين مساء السبت، في مدينة برشلونة الإسبانية.

وذكرت شبكة "غلوبو" البرازيلية أن صديق فينيسيوس ومستشاره الشخصي، فيليبي سيلفيا، أكد تعرضه لإهانة عنصرية.

وأوضحت أنه عندما مر فيليبي عبر البوابة الدوارة عند مدخل الملعب، اقترب منه أحد حراس الأمن وقام بتفتيشه وفقًا للإجراءات المعتادة، وبعد ذلك، قام فرد الأمن بإخراج موزة من جيبه، حيث قال لصديق فينيسيوس ومن معه: "ارفعوا أيديكم، هذا هو مسدسي لكم".

وعلى الفور، ثارت حفيظة فيليبي وثلاثة أعضاء آخرين من ممثلي فينيسيوس، كانوا برفقته، واستدعوا الشرطة.