صديق فينيسيوس جونيور يتعرض للعنصرية قبل مباراة البرازيل وغينيا الودية (فيديو)
كشفت قناة "TNT Sports" البرازيلية أن الوفد المرافق لفينيسيوس جونيور تعرض للعنصرية لحظة وصولهم إلى ملعب "كورنيلا ألبرات" في برشلونة، قبيل خوض مباراة البرازيل ضد غينيا، في إطار المواجهات التي تخوضها المنتخبات خلال فترة التوقف الدولي الحالية، والمقرر أن تنتهي الثلاثاء المقبل.
ويخوض منتخب البرازيل مباراته الودية أمام غينيا بزي أسود بالكامل للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في إطار محاربة العنصرية، بحسب ما أفاد الاتحاد المحلي للعبة.
ولكن تقارير إعلامية عديدة أكدت تعرض الوفد المرافق للنجم البرازيلي للعنصرية من أحد رجال الأمن المتواجدين أمام الملعب.
وقالت قناة "غلوبو" في فيديو نشرته عبر حسابها على تويتر: "تعرض فيلبي سيلفا (صديق فينيسيوس جونيور ومستشاره) للعنصرية قبل المباراة في أثناء وصوله للملعب، حيث قام أحد رجال الأمن في الملعب بتفتيش صديق النجم البرازيلي، وأخرج ثمرة موزة من جيبه وقال له (ارفعوا أيديكم، هذا مسدسي موجّه لكم)، وعلى الفور غضب فيلبي و3 آخرون واستدعوا الشرطة للتحقيق في الأمر".
وكان فينيسيوس ضحية إساءات عنصرية خلال مباراة فريقه أمام فالنسيا في الدوري الإسباني في 21 مايو، ما أثار ردود أفعال غاضبة تجاه الواقعة.
وفي أعقاب واقعة العنصرية، كتب فينيسيوس عبر حسابه على تويتر: "هذه ليست المرة الأولى أوالثانية أو الثالثة.. العنصرية أمر طبيعي في الدوري الإسباني".
وأضاف أنه يعتزم الاستمرار في الضغط والتحدث ضد العنصرية سواء داخل أو خارج أرض الملعب.
من جانبه، قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إن فينيسيوس جونيور سيقود لجنة خاصة تابعة للفيفا مؤلفة من لاعبين ستقترح عقوبات أقوى لمواجهة السلوك التمييزي في الرياضة.