صديق فينيسيوس جونيور يتعرض للعنصرية قبل مباراة البرازيل وغينيا الودية (فيديو)

كشفت قناة "TNT Sports" البرازيلية أن الوفد المرافق لفينيسيوس جونيور تعرض للعنصرية لحظة وصولهم إلى ملعب "كورنيلا ألبرات" في برشلونة، قبيل خوض مباراة البرازيل ضد غينيا، في إطار المواجهات التي تخوضها المنتخبات خلال فترة التوقف الدولي الحالية، والمقرر أن تنتهي الثلاثاء المقبل.

ويخوض منتخب البرازيل مباراته الودية أمام غينيا بزي أسود بالكامل للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في إطار محاربة العنصرية، بحسب ما أفاد الاتحاد المحلي للعبة.

ولكن تقارير إعلامية عديدة أكدت تعرض الوفد المرافق للنجم البرازيلي للعنصرية من أحد رجال الأمن المتواجدين أمام الملعب.