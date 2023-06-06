هل تعثرت مفاوضات انتقال ليونيل ميسي إلى نادي الهلال؟

كشفت تقارير صحفية عن آخر التطورات الخاصة بصفقة انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي الهلال السعودي، بعدما أصبح لاعبا حرا في الميركاتو الحالي بعد انتهاء تعاقده ورحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخاض ميسي مباراته الأخيرة بقميص النادي الفرنسي، يوم السبت الماضي، ضد كليرمون في الدوري، ليعلن بعدها النادي واللاعب الرحيل رسميا.