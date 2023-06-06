هل تعثرت مفاوضات انتقال ليونيل ميسي إلى نادي الهلال؟
كشفت تقارير صحفية عن آخر التطورات الخاصة بصفقة انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي الهلال السعودي، بعدما أصبح لاعبا حرا في الميركاتو الحالي بعد انتهاء تعاقده ورحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.
وخاض ميسي مباراته الأخيرة بقميص النادي الفرنسي، يوم السبت الماضي، ضد كليرمون في الدوري، ليعلن بعدها النادي واللاعب الرحيل رسميا.
وارتبط ميسي بإمكانية العودة إلى برشلونة، رغم وجود العديد من الصعوبات المالية للنادي الكتالوني، أو الانتقال إلى الهلال الذي قدم عرضا ضخما، أو الانضمام إلى الدوري الأمريكي وتحديدًا نادي إنتر ميامي.
ومنحت رابطة الدوري الإسباني موافقتها، أمس الاثنين، على الخطة التي قدمها برشلونة، والتي تتيح للنادي الكتالوني إعادة ميسي إلى "البلوغرانا"، وفقا لما ذكرته عدة تقارير إسبانية.
وبعد ذلك أقيم اجتماع بين خورخي لابورتا، رئيس برشلونة، وخورخي ميسي، والد ووكيل النجم الأرجنتيني، حيث أكد الأخير رغبة نجله في العودة إلى ناديه السابق.
ولكن شبكة "غول" الإسبانية ذكرت اليوم الثلاثاء أن ممثلي ميسي طلبوا من وفد نادي الهلال السعودي تأجيل مفاوضات رحيل اللاعب حتى عام 2024، أي بعد نهاية الموسم المقبل.
وأشار التقرير إلى أن الوفد السعودي فوجئ بهذا الطلب، وأخبرهم أن عرضهم العام المقبل سيكون مختلفًا عن الصفقة المطروحة حاليًا، والتي تبلغ 500 مليون يورو سنويًا.
فيما قال الإعلامي الرياضي توني خوانمارتي، عبر حسابه على تويتر، إن "الوفد السعودي منح ميسي مهلة لمدة 72 ساعة كـحد أقصى للـرد على العرض المقدم إليه".
فيما أشار الإعلامي الرياضي رودي غالياتي، إلى اقتراب ميسي من ارتداء قميص الهلال، قائلا عبر حسابه على تويتر: "لا جديد، خلال 48 ساعة سيكون هناك اجتماع أخير ولا أحد يستطيع خطف الصفقة. ميسي سينضم للدوري السعودي".
فيما قال الإعلامي الرياضي جيرارد روميرو، الذي كشف عن فيديو اجتماع والد ميسي مع رئيس برشلونة، إن "النجم الأرجنتيني يواجه صراعا، إما تنفيذ رغبة والده بقبول عرض الهلال، أو خيار أولاده وزوجته بالعودة إلى برشلونة".
وأضاف روميرو: "ميسي في حالة سيئة ذهنياً، إنه لا يعرف كيف ستنتهي الأمور. وإذا كان الأمر يعتمد عليه، فسيلعب مع برشلونة مجانًا".
ويستهدف برشلونة حاليا إعادة هيكلة أموره المالية، لضمان قدرته على تحمل راتب ميسي حال عودته إلى ملعب "كامب نو".
وكان تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، قال في وقت سابق إنه يتمنى عودة ميسي، مشددا: "سيكون هذا الأمر مذهلا، ليس فقط بالنسبة لي كمدرب، ولكن كمشجع أيضا. ميسي لاعب رائع يمكنه مساعدتنا كثيرا، لكن هذا قراره وسأتفهمه بغض النظر عما سيحدث".