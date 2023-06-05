هل أصبحت عودة ميسي ممكنة؟.. رابطة الليغا توافق على خطة برشلونة الاقتصادية

كشف ماتيو موريتو، الصحفي بمنصة "ريليفو" الإسبانية، أن رابطة الليغا الإسبانية وافقت على الخطة الاقتصادية التي قدمها نادي برشلونة من أجل إبرام صفقاته الجديدة، والتي أبرزها إمكانية التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد أعلن يوم السبت، رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق بشكل رسمي، حيث ينتهي عقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم الجاري.

وارتبط اسم ميسي بالانتقال لصفوف الهلال السعودي خلال الصيف المُقبل، بعدما تقدم الأخير بعرض ضخم.

وقال موريتو في تقريره: "اجتماع رابطة الليغا انتهى ووافقوا على خطة برشلونة، سيكون الإعلان الرسمي في الساعات المقبلة، خطة الجدوى الخاصة بالنادي نجحت في تجاوز جميع الشروط خاصة في شق تقليص المصاريف بعد خروج غريزمان وجيرارد بيكيه وجوردي ألبا وعدم تجديد عقد بوسكيتس، بالإضافة إلى الخصومات الخاصة بفريق السلة".