والد اللاعب بعد اجتماعه مع لابورتا: ميسي يريد العودة إلى برشلونة (فيديو)
أكد خورخي ميسي، والد ووكيل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، أن نجله يرغب في العودة إلى برشلونة بالفعل ولكن الأمر ما زال في إطار الاحتمال في الوقت الحالي.
وعقد خورخي ميسي اجتماعًا، مساء اليوم الإثنين، مع خوان لابورتا، رئيس برشلونة، بعد موافقة رابطة الليغا على الخطة الاقتصادية للنادي.
وقال خورخي ميسي للإعلاميين بعد الاجتماع: "ميسي يرغب بالعودة للبارسا، وأود أيضًا أن يعود، لكن هذا ما زال احتمالًا، لدينا ثقة بإمكانية عودته، قرار ميسي النهائي سيعلن قريبًا".
من جانبه، كشف الإعلامي جيرارد روميرو، والذي انفرد ببث لقطات مصورة لاجتماع والد ميسي مع خوان لابورتا، أن أنتونيلا زوجة ميسي تلعب دورًا كبيرًا في عودة اللاعب إلى البلوغرانا، بعد رحيله رسميًا عن باريس سان جيرمان.
وحصل برشلونة على موافقة رابطة الدوري الإسباني على خطة الجدوى خلال السنوات المقبلة لحل الأزمة المالية.
وبذلك بات في إمكان برشلونة ضم ليونيل ميسي إذا تم الاتفاق بين الطرفين.
وكشف موقع "ريليفو" الإسباني عن حصول برشلونة على موافقة رابطة الدوري على خطة الجدوى.
وأشار التقرير إلى أن برشلونة يعلم الآن ما يمكن تحقيقه لأهدافهم خلال الفترة المقبلة بعد بيع غريزمان وريكي بويغ وخوردي ألبا وعدم تجديد تعاقد سرجيو بوسكيتس.
وأوضح التقرير أن برشلونة يخطط لتخفيض إنفاقات فريق السلة الموسم المقبل لحوالي 11.5 مليون يورو لتوفير راتب ميروتيتش.
ويتفاوض برشلونة من أجل عودة ليونيل ميسي مع تضارب التقارير حول حسم انتقاله إلى الهلال السعودي.
وحقق ليو مع الفريق الدوري الإسباني 10 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات في 2006 و2009 و2011 و2015.
الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات غادر كامب نو للمرة الأولى في مسيرته في أغسطس 2021، بسبب عدم تمكن النادي من تجديد عقده في ظل الأزمة المالية.
وانتقل قائد المنتخب الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان، ليحقق لقب الدوري في موسمين متتاليين قبل نهاية عقده.