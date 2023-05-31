عن طريق إنتر ميامي الأمريكي.. خطة جديدة من برشلونة لضم ميسي

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن وجود خطة جديدة من نادي برشلونة لاستعادة ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويسعى برشلونة جاهدًا لإعادة ميسي إلى "كامب نو" في موسم الانتقالات الصيفي المقبل، رغم صعوبة الأمر والأزمات الخاصة بقواعد اللعب المالي النظيف.

وتقدم برشلونة بخطة جدوى إلى رابطة الدوري الإسباني، تتضمن كذلك مسألة عودة ميسي، ولكن دون تلقي أي رد حتى الآن، وهو ما تسبب في ظهور تقارير تفيد بأن ميسي يعتزم اتخاذ قراره في أسرع وقت ممكن.

وسيصبح ميسي لاعبا حرا بمجرد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل.