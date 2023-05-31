بقيادة ميسي ورونالدو.. السعودية تسعى لتشكيل فريق الأحلام

وحسب التقرير تريد السعودية تواجد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في فريق واحد يلعب ضد فريق أوروبي كبير.

وكشفت الصحيفة أن المسؤولين السعوديين مهتمون بالتعاقد مع لاعبين مثل كريم بنزيما وسيرجيو راموس وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا ولوكا مودريتش وغيرهم للتواجد في الفريق.

ويلعب كريستيانو رونالدو بالفعل كرة القدم في المملكة العربية السعودية لفريق النصر الذي يتخذ من الرياض مقرا له بعد أن انضم إلى النادي في يناير.

ووقع النجم البرتغالي مع نادي النصر بصفقة قدرتها وسائل إعلام بقيمة 200 مليون دولار سنويًا، ما جعله لاعب كرة القدم الأعلى أجرا على الإطلاق.

وارتبط اسم ليونيل ميسي أيضًا بالرحيل لنادي الهلال السعودي، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان يوم 30 يونيو القادم.

ومن المقرر أن يغادر بوسكيتس برشلونة مع انتهاء عقده وقد يكون في طريقه إلى المملكة العربية السعودية هذا الصيف