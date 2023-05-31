تقرير: إصابة بيلينغهام وإمكانية خضوعه لجراحة تقلق ريال مدريد
كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن وجود قلق لدى إدارة نادي ريال مدريد بشأن إصابة جود بيلينغهام، نجم بروسيا دورتموند، الأخيرة في الركبة والتي سيخضع بسببها لعملية جراحية.
وأنهى بيلينغهام موسمه مع بروسيا دورتموند باحتلال المركز الثاني في بطولة الدوري الألماني.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، أخيرًا فإن بيلينغهام على وشك الغياب عن المنتخب الإنجليزي في تصفيات أمم أوروبا 2024 في شهر يونيو المقبل، مع تزايد الشكوك بشأن احتياجه للخضوع لعملية جراحية في الركبة.
فيما ذكرت منصة "ريليفو" الإسبانية، أن ريال مدريد أتمَّ صفقة الدولي الإنجليزي الشاب، ليكون لاعبًا في صفوف النادي الملكي بداية من موسم 2023-2024.
ووفقًا للشبكة الإسبانية، فإن الصفقة كلفت خزائن ريال مدريد 100 مليون يورو بالإضافة إلى بعض المتغيرات، لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، والعقد سيكون طويل الأمد حتى يونيو 2029.
فيما قال "راديو ماركا"، في تقرير له، اليوم الأربعاء، إن "إصابة بيلينغهام واحتمالية خضوعه لعملية جراحية أربكت مخطط ريال مدريد بشأن إنهاء الصفقة".
وأضاف التقرير: "دورتموند لم يعلن أي شيء بشكل رسمي حتى الآن، وريال مدريد سيطلب التقارير الطبية لمعرفة حالة اللاعب، فالأمر ليس بخير على الإطلاق".
وتابع: "بيلينغهام كان يلعب بحماية للركبة منذ 3 أشهر، وسيغيب عن المباريات مع منتخب بلاده لأنه من المتوقع أن يخضع لعملية جراحية، ومن غير المعروف كم من الوقت سيغيب قبل العودة للمباريات من جديد".
وحصل بيلينغهام على جائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الألماني عن الموسم المنقضي، بعدما شارك في 42 مباراة وسجل 14 هدفًا وصنع 7 أهداف لزملائه في الفريق.
بيلينغهام (19 عامًا) انضم إلى دورتموند قادمًا من بيرمنغهام سيتي في صيف 2020 مقابل 25 مليون يورو.
ويمتلك بيلينغهام 24 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، وقد شارك أساسيًّا في كل مباريات الأسود الثلاثة بكأس العالم 2022، وسجل هدفًا وصنع آخر خلالها.
وسيكون بيلينغهام أول لاعب إنجليزي يمثّل ريال مدريد منذ ديفيد بيكهام الذي رحل في 2007.