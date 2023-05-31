تقرير: إصابة بيلينغهام وإمكانية خضوعه لجراحة تقلق ريال مدريد

كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن وجود قلق لدى إدارة نادي ريال مدريد بشأن إصابة جود بيلينغهام، نجم بروسيا دورتموند، الأخيرة في الركبة والتي سيخضع بسببها لعملية جراحية.

وأنهى بيلينغهام موسمه مع بروسيا دورتموند باحتلال المركز الثاني في بطولة الدوري الألماني.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، أخيرًا فإن بيلينغهام على وشك الغياب عن المنتخب الإنجليزي في تصفيات أمم أوروبا 2024 في شهر يونيو المقبل، مع تزايد الشكوك بشأن احتياجه للخضوع لعملية جراحية في الركبة.