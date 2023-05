تقرير: إصابة بيلينغهام وإمكانية خضوعه لجراحة تقلق ريال مدريد

➕detalles de la rodilla del futbolista inglés



🗣️ @miguelgutie77ez: "No se sabe lo que es"



🗣️ "El Dortmund no ha comunicado nada"



🗣️ "El Madrid tendrá que pedir los informes, bien del todo no está, pero no es grave"



🎙️ Con @pedropparrado🔛



📻 https://t.co/ilgsizI4uT pic.twitter.com/4VP21w8MuA