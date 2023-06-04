غوندوغان عن مستقبله مع مانشستر سيتي: لم يتم حسم أي شيء بعد

ولم يعلق غوندوغان، الذي تشمل ثنائيته أسرع هدف في تاريخ نهائيات كأس الاتحاد حين هز الشباك بعد 12 ثانية فقط، على التكهنات بشأن مستقبله.

وأبلغ اللاعب الألماني هيئة الإذاعة البريطانية (BBC): "لأكون صادقًا لست بحاجة إلى هذا النوع من الأيام لأشعر بالتقدير والامتياز في هذا النادي".

وأضاف: "أعرف هذا، ولذلك أنا هنا بالفعل خلال سبع سنوات وعشت كل لحظات الصعود والهبوط، لم يحسم شيء بعد لذا سنرى ما سيحدث".

ولم تكن لدى المدرب بيب غوارديولا إجابات أيضًا، وقال إنه "يأمل" في تجديد عقد لاعب الوسط المهاجم الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى ميلان أو آرسنال.