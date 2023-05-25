برشلونة متشائم بضم غوندوغان بسبب رابطة الليغا

ومع ذلك فإن برشلونة يخشى فشل التعاقد مع غوندوغان، الذي لعب دورًا رئيسًا في فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وهو على بعد خطوتين من الفوز بالثلاثية.

وأكدت "موندو ديبورتيفو" أن مانشستر سيتي عرض على غوندوغان، في البداية، عرضًا لمدة موسم واحد فقط، لكنه وافق الآن على منحه عقدًا طويلًا، وهذه رغبة اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن عرض مانشستر سيتي "المضاد" الذي يضاف إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي لبرشلونة تسببا في بعض من عدم اليقين وحتى بعض التشاؤم في مكاتب الكامب نو بشأن ضم غوندوغان.

وعلى عكس إينيغو مارتينيز، الذي التزم لبرشلونة منذ أشهر على الرغم من عدم التأكد من إمكانية تسجيله، لن يوقّع غوندوغان مع برشلونة إلا إذا كان متأكدًا من عدم وجود مشكلة تعاقدية.