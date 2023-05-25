برشلونة متشائم بضم غوندوغان بسبب رابطة الليغا
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة يخشى خطر فشل التعاقد مع لاعب الوسط الألماني إلكاي غوندوغان هذا الصيف بسبب رابطة الليغا.
وغوندوغان البالغ من العمر 32 عامًا هو أحد أهداف برشلونة لتقوية خط الوسط هذا الصيف، وينتهي عقد الألماني مع مانشستر سيتي في الـ30 من يونيو، ويبدو أنه قرر حتى الآن تغيير المشهد.
وبحسب الصحيفة فإنه لأسابيع كان وكلاء غوندوغان يتفاوضون مع برشلونة، الذين لديهم بالفعل اتفاق من حيث المبدأ لإتمام الصفقة مجانًا، ولمدة ثلاثة مواسم.
ومع ذلك فإن برشلونة يخشى فشل التعاقد مع غوندوغان، الذي لعب دورًا رئيسًا في فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وهو على بعد خطوتين من الفوز بالثلاثية.
وأكدت "موندو ديبورتيفو" أن مانشستر سيتي عرض على غوندوغان، في البداية، عرضًا لمدة موسم واحد فقط، لكنه وافق الآن على منحه عقدًا طويلًا، وهذه رغبة اللاعب.
وأشارت الصحيفة إلى أن عرض مانشستر سيتي "المضاد" الذي يضاف إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي لبرشلونة تسببا في بعض من عدم اليقين وحتى بعض التشاؤم في مكاتب الكامب نو بشأن ضم غوندوغان.
وعلى عكس إينيغو مارتينيز، الذي التزم لبرشلونة منذ أشهر على الرغم من عدم التأكد من إمكانية تسجيله، لن يوقّع غوندوغان مع برشلونة إلا إذا كان متأكدًا من عدم وجود مشكلة تعاقدية.
لكن بطء رابطة الليغا في إعطاء الضوء الأخضر لخطة الجدوى الاقتصادية لبرشلونة لا يساعد في هذه الحالة.
في الوقت الحالي، لم تمنح رابطة الليغا الموافقة لتسجيل العقود الجديدة لجافي ورونالد أراوخو وماركوس ألونسو وسيرجي روبيرتو، وهي الخطوة السابقة لتسجيل التعاقدات الجديدة.
طلبت الرابطة التي يرأسها خافيير تيباس من برشلونة المزيد من الوثائق وتحتاج إلى المزيد من الأيام لتقديم إجابة.
على الرغم من أن برشلونة مقتنع بأنه سيحصل على الضوء الأخضر من رابطة الليغا، فإن التأخير يؤثر على الصفقات الجارية، وقد يعرض البعض للخطر، مثل صفقة غوندوغان.