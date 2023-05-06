غوارديولا يكشف أسباب انفعاله على هالاند خلال مباراة مانشستر سيتي ضد ليدز

كشف بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أسباب انفعاله على لاعبه النرويجي إرلينغ هالاند، خلال مواجهة ليدز يونايتد التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستضاف ملعب "الاتحاد" مباراة الفريقين في إطار منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من البطولة، حيث فاز مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

وحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء، في الدقيقة 83، بعد تعرض فيل فودين للعرقلة داخل المنطقة.

ورغم تواجد المنفذين الأساسيين لركلات الجزاء على أرض الملعب، وهما هالاند ورياض محرز، إلا أن إيلكاي غوندوغان هو من نفذها في محاولة منه لتسجيل هاتريك، إلا أنه أهدر ركلة الجزاء، والتي تلاها هدف تقليص الفارق لصالح ليدز يونايتد.

ولم يكن المدرب الإسباني سعيداً بما حدث، ورأى أن هالاند هو المخطئ الأول في ذلك الموقف.