غوارديولا يكشف أسباب انفعاله على هالاند خلال مباراة مانشستر سيتي ضد ليدز
كشف بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أسباب انفعاله على لاعبه النرويجي إرلينغ هالاند، خلال مواجهة ليدز يونايتد التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
واستضاف ملعب "الاتحاد" مباراة الفريقين في إطار منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من البطولة، حيث فاز مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف.
وحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء، في الدقيقة 83، بعد تعرض فيل فودين للعرقلة داخل المنطقة.
ورغم تواجد المنفذين الأساسيين لركلات الجزاء على أرض الملعب، وهما هالاند ورياض محرز، إلا أن إيلكاي غوندوغان هو من نفذها في محاولة منه لتسجيل هاتريك، إلا أنه أهدر ركلة الجزاء، والتي تلاها هدف تقليص الفارق لصالح ليدز يونايتد.
ولم يكن المدرب الإسباني سعيداً بما حدث، ورأى أن هالاند هو المخطئ الأول في ذلك الموقف.
وشوهد غوارديولا وهو يصب جام غضبه على هالاند، حيث قال للنرويجي منفعلًا: "كان عليك أنت تسديدها!"، وكرر الجملة ذاتها مرتين.
وقال غوارديولا، في تصريحاته عقب المباراة تعليقا على ما حدث: "ما فهمته هو أن هالاند قام بالتنازل عن ضربة الجزاء لزميله الذي يريد أن يكمل الهاتريك، أعلم أن غوندوغان منفذ جيد لضربات الجزاء حقاً، لكن دائماً ينتابني شعور سيئ عندما تكون النتيجة 1-0 أو 2-0 ونهدر ضربة جزاء".
وأضاف: "ما حدث يظهر مدى روعة هالاند، ولكن قم بذلك إذا كانت النتيجة 4-0 وتبقى 10 دقائق، ولكن عندما تكون النتيجة 2-0 فاللاعب الرئيسي كان يجب أن يسدد، هالاند أفضل منفذ لضربات الجزاء لدينا حالياً، لذا كان يجب أن يحصل عليها".
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 82 نقطة، بفارق 4 نقاط عن آرسنال الذي سيواجه نيوكاسل يونايتد في الجولة نفسها غدًا.
في حين أن رصيد ليدز يونايتد تجمد عند 30 نقطة في المركز السابع عشر، حيث يسعى إلى تجنب مراكز الهبوط.