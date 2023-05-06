ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يقطع خطوة مهمة نحو اللقب بإسقاط ليدز

تشيلسي يحقق انتصاره الأول مع لامبارد

وفي مباراة أخرى، حقق تشيلسي انتصاره الأول مع المدرب المؤقت فرانك لامبارد بتغلبه 3-1 على مستضيفه بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحقق الفوز الأول في عشر مباريات في جميع المسابقات.

وساهم هدفان متأخران من بنوا بادياشيل وجواو فيلكس في تقدم تشيلسي إلى المركز 11 برصيد 42 نقطة.

بينما تراجع بورنموث إلى المركز 14 ويتأخر عن الفريق اللندني بثلاث نقاط رغم خوض مباراة أكثر.

وكاد بورنموث أن يفتتح التسجيل من فرصتين في أول خمس دقائق لكن دفاع تشيلسي حال دون ذلك قبل أن يفتتح لاعب الوسط كونور غالاغر التسجيل للفريق الضيف بضربة رأس رائعة.

واهتزت شباك تشيلسي بعد هجمة جيدة من بورتموث حيث مهد ريان كريستي الكرة إلى ماتياس فينا الذي سدد من عند حدود منطقة الجزاء في الزاوية العليا للحارس كيبا أريزابالاغا.

وقرب نهاية الشوط الثاني استغل تشيلسي ضعف بورنموث في الركلات الثابتة هذا الموسم، ونفذ حكيم زياش ركلة حرة عند القائم البعيد حولها بادياشيل في مرمى الحارس نيتو ليسجل أولى أهدافه مع الفريق.

وحصل تشيلسي على دفعة وجعل النتيجة 3-1 عندما انطلق رحيم سترلينغ نحو منطقة الجزاء ومرر الكرة إلى فيلكس الذي سدد بسهولة ليضمن نقاط المباراة لفريقه.