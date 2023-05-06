ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يقطع خطوة مهمة نحو اللقب بإسقاط ليدز
قطع مانشستر سيتي خطوة مهمة نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز 2-1 على ضيفه ليدز يونايتد المتعثر، اليوم السبت.
ومنح إيلكاي غوندوغان التقدم لصاحب الأرض بتسديدة من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 19، وبعد ذلك بثماني دقائق أضاف الهدف الثاني بطريقة مشابهة.
وأهدر اللاعب الألماني ركلة جزاء قبل ست دقائق من النهاية، بعدما تركها له زميله إرلينغ هالاند.
وفي الدقيقة التالية قلص البديل رودريغو الفارق لليدز ليمهد الطريق أمام نهاية مثيرة، لكن سيتي حافظ على تفوقه.
ورفع سيتي رصيده إلى 82 نقطة من 34 مباراة متقدما بأربع نقاط على آرسنال الذي خاض العدد ذاته من المباريات.
وأفسد سيتي الظهور الأول لمدرب ليدز الجديد سام ألاردايس الذي تولى المسؤولية بعد إقالة خابي غراسيا الأسبوع الماضي.
وبقي ليدز في المركز 17 برصيد 30 نقطة متقدما بفارق الأهداف على نوتنغهام فورست الذي يستضيف ساوثهامبتون متذيل الترتيب، يوم الإثنين.
تشيلسي يحقق انتصاره الأول مع لامبارد
وفي مباراة أخرى، حقق تشيلسي انتصاره الأول مع المدرب المؤقت فرانك لامبارد بتغلبه 3-1 على مستضيفه بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحقق الفوز الأول في عشر مباريات في جميع المسابقات.
وساهم هدفان متأخران من بنوا بادياشيل وجواو فيلكس في تقدم تشيلسي إلى المركز 11 برصيد 42 نقطة.
بينما تراجع بورنموث إلى المركز 14 ويتأخر عن الفريق اللندني بثلاث نقاط رغم خوض مباراة أكثر.
وكاد بورنموث أن يفتتح التسجيل من فرصتين في أول خمس دقائق لكن دفاع تشيلسي حال دون ذلك قبل أن يفتتح لاعب الوسط كونور غالاغر التسجيل للفريق الضيف بضربة رأس رائعة.
واهتزت شباك تشيلسي بعد هجمة جيدة من بورتموث حيث مهد ريان كريستي الكرة إلى ماتياس فينا الذي سدد من عند حدود منطقة الجزاء في الزاوية العليا للحارس كيبا أريزابالاغا.
وقرب نهاية الشوط الثاني استغل تشيلسي ضعف بورنموث في الركلات الثابتة هذا الموسم، ونفذ حكيم زياش ركلة حرة عند القائم البعيد حولها بادياشيل في مرمى الحارس نيتو ليسجل أولى أهدافه مع الفريق.
وحصل تشيلسي على دفعة وجعل النتيجة 3-1 عندما انطلق رحيم سترلينغ نحو منطقة الجزاء ومرر الكرة إلى فيلكس الذي سدد بسهولة ليضمن نقاط المباراة لفريقه.
هدف مبكر يمنح وولفرهامبتون الفوز على أستون فيلا
فيما، أحرز المدافع توتي هدفا مبكرا ليمنح وولفرهامبتون واندرارز الفوز 1-صفر على ضيفه أستون فيلا ويقترب فريق المدرب يولن لوبتيجي من البقاء في الدوري.
وأرسل روبن نيفيز ركلة ركنية حولها توتي في المرمى في الدقيقة التاسعة ليتقدم ولفرهامبتون إلى المركز 13 في الدوري.
وكاد أستون فيلا أن يدرك التعادل بتسديدة إميليانو بنديا لكن الحارس جوزيه سا أبعدها بقبضة يده.
وأنقذ كريغ داوسون فرصة من أمام بنديا في نهاية الشوط الأول، قبل أن يطيح زميله ماتيوس كونيا بكرة فوق مرمى أستون فيلا.
ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 40 نقطة متقدما بعشر نقاط على منطقة الهبوط، فيما بقي أستون فيلا في المركز الثامن بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي.