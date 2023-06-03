غوارديولا يحث لاعبي مانشستر سيتي على استغلال فرصة حصد الثلاثية

وأصبح غوارديولا ثالث مدرب، بعد آرسين فينغر وأليكس فيرغسون، يحصد ثنائية الدوري وكأس الاتحاد في إنجلترا أكثر من مرة، حيث سبق أن حقق هذا الإنجاز في موسم 2018-2019.

وبات بوسع غوارديولا أن يحقق إنجازا يوم السبت المقبل في إسطنبول، حيث سيواجه إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، وسيحاول حصد اللقب القاري لأول مرة وتكرار إنجاز يونايتد عندما حصد الثلاثية في موسم 1998-1999 مع فيرغسون.

وقال غوارديولا للصحفيين بعدما أحرز 11 لقبا مع سيتي منذ تعيينه في 2016: "نحن في موقف من المرجح ألا يتكرر أبدا مرة أخرى".

وأضاف: "لن يكون كل شيء مكتملا إذا لم نحرز لقب دوري الأبطال الآن. يجب علينا الفوز بدوري الأبطال حتى يتم تقدير الفريق بالطريقة التي يستحق بها التقدير".