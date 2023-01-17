رئيس الاتحاد الفرنسي يخضع للتحقيق بشأن تحرش جنسي وأخلاقي
قال مكتب المدعي العام في باريس اليوم الثلاثاء إنه فتح تحقيقا بشأن تحرش جنسي وأخلاقي ضد نويل لوغريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.
وقال الاتحاد الفرنسي إن لوغريت، الذي نفى في وقت سابق مزاعم التحرش الجنسي خلال عملية مراجعة بتكليف من وزارة الرياضة، "أوقف عن القيام بمهام منصبه" الأسبوع الماضي مع تكليف نائبه فيليب ديالو بتسيير شؤون الاتحاد مؤقتا.
وأوقف لوغريت عن ممارسة مهام عمله وتكليف نائبه فيليب ديالو بتسيير شؤون الاتحاد مؤقتا.
وتعرض لوغريت لانتقادات شديدة بسبب مزاعم تحرش جنسي نفاها المسؤول الفرنسي وكذلك بسبب تصريحاته ضد زين الدين زيدان أيقونة كرة القدم الفرنسية الفائز بكأس العالم 1998 والتي أثارت استياء لاعبين وسياسيين.
سونيا سويد
كانت سونيا سويد إحدى أهم وكيلات اللاعبين في كرة القدم الفرنسية، اتهمت بول لوغريت، بالتحرش الجنسي في تصريحات لقناة " BFMTV " الفرنسية.
وروت الوكيلة لقاءها مع رئيس الاتحاد الفرنسي في بيته، حيث كانت على موعد عمل وكان من المفروض أن تحضر معهم بريجيت هنريك نائبة الرئيس السابقة.
وقالت وكيلة اللاعبين الشهيرة: "ذهبت إلى شقته. عندما وصلت، كان هناك شامبانيا، أنا مندهشة تمامًا لكني ما زلت متحفظة. نحن نتبادل، نتحدث عن كرة القدم النسائية إلا أن بريجيت هنريك (نائبة رئيس الاتحاد السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم) لم تأت، وعلاوة على ذلك لن تأتي أبدًا".
وأضافت: "خلال هذا الموعد، تطورت الأمور، أخبرني بوضوح تام أنه إذا كنا أقرب، فستتحقق أفكاري. على أي حال، سيكون لديه دافع أكبر لمساعدتي في هذا الاتجاه".
ولم تكتم سونيا سويد الوكيلة الشهيرة لبضع نجمات في كرة القدم دموعها وشرحت صدمتها قائلة: "تلقيت صفعة كبيرة.. شعرت بخيبة أمل من رئيسي. بالنسبة لي، يجب أن يكون نموذجيًّا ولم يكن كذلك".